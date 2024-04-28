Президент Палестины: операция Израиля в Рафахе начнется в ближайшие дни
Военная операция Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа начнется в ближайшие несколько дней, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на полях специальной сессии Всемирного экономического форума, пишет The National News.
«Через несколько дней Израиль начнет военную операцию в городе Рафах, поскольку все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там», – подчеркнул Аббас.
По его словам, одного удара будет достаточно, чтобы заставить палестинцев покинуть эту территорию. Если это произойдет, «мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы» с учетом того, что соседние Египет и Иордания отказались принять беженцев.
Президент Палестины обратился к США с требованием повлиять на Израиль и заставить страну отказаться от планов по военной операции в Рафахе.
27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщило, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ.
Сообщается, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.
25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (АР) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
На вопрос о количестве израильских заложников, захваченных боевиками «Хамаса» после вооруженного нападения в октябре 2023 г. на юге Израиля, аль-Хайя ответил, что не знает их точного числа. При этом он отметил, что палестинцы продолжат их удерживать до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия и полностью не выведут свои вооруженные силы из сектора Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.