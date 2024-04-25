В Израиле анонсировали начало наземной операции в Рафахе «в ближайшие дни»
Армия обороны Израиля в скором времени начнет боевые действия в палестинском городе Рафах с целью зачистки территории от расположившихся там членов группировки «Хамас», сообщил на брифинге советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
«В ближайшие дни мы увидим военное давление на террористов, включая наземную операцию в Рафахе. Военная операция в Рафахе начнется скоро и закончится полным уничтожением оставшихся батальонов «Хамаса», – сказал он.
Гендельман также сообщил, что на 202-й день войны в плену группировки все еще находятся 133 заложника, в том числе женщины, дети и пожилые люди.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить военную операцию в секторе Газа на Рафах. По оценке еврейского государства на начало апреля, численность «Хамаса» на этой территории составляет от 5000 до 8000 человек. 21 апреля пресс-служба израильской армии сообщила, что начальник генштаба Герци Халеви утвердил планы боевых действий в штабе южного командования в Беэр-Шеве.