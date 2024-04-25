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В Израиле анонсировали начало наземной операции в Рафахе «в ближайшие дни»

Ведомости

Армия обороны Израиля в скором времени начнет боевые действия в палестинском городе Рафах с целью зачистки территории от расположившихся там членов группировки «Хамас», сообщил на брифинге советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«В ближайшие дни мы увидим военное давление на террористов, включая наземную операцию в Рафахе. Военная операция в Рафахе начнется скоро и закончится полным уничтожением оставшихся батальонов «Хамаса», – сказал он.

Гендельман также сообщил, что на 202-й день войны в плену группировки все еще находятся 133 заложника, в том числе женщины, дети и пожилые люди.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить военную операцию в секторе Газа на Рафах. По оценке еврейского государства на начало апреля, численность «Хамаса» на этой территории составляет от 5000 до 8000 человек. 21 апреля пресс-служба израильской армии сообщила, что начальник генштаба Герци Халеви утвердил планы боевых действий в штабе южного командования в Беэр-Шеве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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