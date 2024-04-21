/ Политика

Генштаб израильской армии утвердил планы боевых действий на юге сектора Газа

Ведомости

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы боевых действий в штабе южного командования в Беэр-Шеве, сообщила пресс-служба израильской армии.

Начальник генштаба, как отмечается в сообщении, утвердил планы «продолжения войны» в южном командовании. Халеви провел оценку ситуации и утверждение планов продолжения боевых действий с главой командования генерал-майором Яроном Финкельманом и другими офицерами.

На южном направлении расположен палестинский город Рафах. Израильские власти ранее отложили начало боевых действий в этом городе, поскольку против этого выступают их союзники. Вашингтон не может поддержать операцию Израиля в Рафахе, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия», отмечал Блинкен.

20 апреля израильские военные сообщили, что в центральной части сектора Газа прошла оценка ситуации под руководством Финкельмана. Сообщалось, что боевая группа бригады «Нахаль» продолжает действовать в районе контрольно-пропускного пункта Карни на границе Израиля и сектора Газа, откуда военнослужащие «осуществляют десятки целенаправленных рейдов по террористам и их инфраструктуре».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных