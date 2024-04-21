Генштаб израильской армии утвердил планы боевых действий на юге сектора Газа

На южном направлении расположен палестинский город Рафах. Израильские власти ранее отложили начало боевых действий в этом городе, поскольку против этого выступают их союзники. Вашингтон не может поддержать операцию Израиля в Рафахе, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия», отмечал Блинкен.