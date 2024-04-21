Генштаб израильской армии утвердил планы боевых действий на юге сектора Газа
Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы боевых действий в штабе южного командования в Беэр-Шеве, сообщила пресс-служба израильской армии.
Начальник генштаба, как отмечается в сообщении, утвердил планы «продолжения войны» в южном командовании. Халеви провел оценку ситуации и утверждение планов продолжения боевых действий с главой командования генерал-майором Яроном Финкельманом и другими офицерами.
На южном направлении расположен палестинский город Рафах. Израильские власти ранее отложили начало боевых действий в этом городе, поскольку против этого выступают их союзники. Вашингтон не может поддержать операцию Израиля в Рафахе, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия», отмечал Блинкен.
20 апреля израильские военные сообщили, что в центральной части сектора Газа прошла оценка ситуации под руководством Финкельмана. Сообщалось, что боевая группа бригады «Нахаль» продолжает действовать в районе контрольно-пропускного пункта Карни на границе Израиля и сектора Газа, откуда военнослужащие «осуществляют десятки целенаправленных рейдов по террористам и их инфраструктуре».