Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о перемирии

Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о перемирииСтрана подготовила и свой план, который будет рассмотрен правительством Израиля
Египет передал Израилю предложение «Хамас» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы, передает 25 апреля телеканал Al Hadath со ссылкой на египетские дипломатические источники.
24 апреля высокопоставленный политический представитель «Хамас» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В вопросе о количестве израильских заложников, захваченных боевиками «Хамас» после вооруженного нападения в октябре 2023 г. на юге Израиля, аль-Хайя ответил, что не знает их точного числа. При этом он отметил, что палестинцы продолжат их удерживать до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия и полностью не выведут свои вооруженные силы из сектора Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.
Как передает Al Hadath, «Хамас» предложил разработать «дорожную карту» с согласованным графиком под гарантии США и международного сообщества, которая предусматривала бы создание независимого палестинского государства в течение 18 месяцев.
Помимо этого, отмечает Al Hadath, Египет предоставил свой план урегулирования конфликта в секторе Газа начальнику генштаба Израиля Герци Халеви и руководителю службы безопасности «Шабак» Ронену Бару во время их визита в Каир с 23 по 24 апреля. План предусматривает отказ израильских военных от штурма палестинского города Рафах, где нашли убежище свыше 1 млн палестинцев (из 2,3 млн населения Газы), в обмен на возобновление переговоров о перемирии. Еще, по словам собеседников телеканала, египетские власти предложили проект обмена израильских и палестинских пленных в два или три этапа: на каждом этапе боевые действия в палестинском анклаве будут прекращены от шести до десяти недель. По данным источников, израильские власти обсудят египетские предложения на ближайшем заседании военного кабинета министров.
Израиль вряд ли согласится выполнить условия «Хамас», чтобы выйти на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, полагает научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По его словам, израильское руководство в нынешних условиях никогда не согласятся на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. «Да и для серьезного разговора «Хамас» сам должен признать право Израиля на существование», – отметил эксперт.
Кроме того, продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь, по разным оценкам из 130 захваченных палестинцами заложников в живых остались около 40 человек: «Поэтому привлекательность мирных переговоров Израиля с палестинскими боевиками постепенно угасает. Такими темпами некого будет освобождать и стороны снова вернутся к ветхозаветному варианту "око за око, зуб за зуб". Я не вижу перспектив для перемирия в ближайшее время».
При этом предложение «Хамас» о перемирии скорее носит пропагандистский эффект, отмечает Зелтынь. Таким образом, продолжает эксперт, палестинские боевики пытаются купировать угрозы властей Катара, которые угрожают прекратить финансирование движения и выгнать из страны троих его функционеров, если те не согласятся вести переговоры Израилем.
В разговоре с AP Аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
Позже агентство новостей Arab World со ссылкой на палестинские источники сообщило, что высокопоставленные члены «Хамас» и «Фатх» планируют 26 апреля провести в Пекине переговоры для преодоления внутреннего раскола, чтобы впоследствии сформировать правительство национального единства. С 2006 г. между двумя этими группировками продолжается конфликт за лидерство в палестинском движении: если «Хамас» удерживает власть в секторе Газа, то «Фатх» – на Западном берегу реки Иордан.
Межпалестинское примирение маловероятно из-за серьезных идеологических расхождений, считает Зелтынь. По его словам, в отличие от светского движения «Фатх», «Хамас» выступает с исламистской платформы и не отказывался от создания палестинского государства на всей территории исторической Палестины.