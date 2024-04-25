Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о перемирии

24 апреля высокопоставленный политический представитель «Хамас» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В вопросе о количестве израильских заложников, захваченных боевиками «Хамас» после вооруженного нападения в октябре 2023 г. на юге Израиля, аль-Хайя ответил, что не знает их точного числа. При этом он отметил, что палестинцы продолжат их удерживать до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия и полностью не выведут свои вооруженные силы из сектора Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.