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Израиль и «Хамас» возобновили переговоры о перемирии

Перспектива договориться остается крайне низкой
Нурлан Гасымов
Израиль и «Хамас» возобновили переговоры о перемирии и освобождении заложников/ Ahmed Zakot / Reuters

Стороны достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в секторе Газа, сообщил 8 апреля египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников. Правда, чуть позже представитель «Хамас» в разговоре с Reuters не подтвердил эту информацию. Мирные переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля. В тот же день израильские военные объявили о выводе большей части своих вооруженных сил из Газы. Как пишет The Jerusalem Post, на севере и в центре анклава осталась одна бригада «Нахаль» и части 401-й бригады, всего порядка 4000 военных. С начала войны в Газе были размещены силы численностью от 30 000 до 40 000 солдат. Таким образом, отмечает издание, после вывода войск на юге сектора может возникнут вакуум, который способен заполнить «Хамас».

Ранее в эфире израильского армейского радио министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также заявил, что стороны близки к заключению соглашения впервые со времен ноябрьского перемирия, когда «Хамас» освободил несколько десятков заложников, захваченных боевиками во время нападения на Израиль в октябре 2023 г. «Мы достигли критической точки в переговорах. Если это сработает, то большое количество заложников вернутся домой», – добавил он. На сегодняшний день «Хамас» удерживает порядка 130 человек.

Как передает Al-Qahera News, делегации Израиля и «Хамас» покинули Каир 8 апреля и вернутся в египетскую столицу в течение двух дней, «чтобы согласовать условия окончательного соглашения».

«Хамас» неоднократно соглашался заключить соглашение с Израилем при условии вывода всех израильских военных из сектора Газа и заключения бессрочного перемирия. В свою очередь, израильская сторона отказывается полностью выходить из сектора и настаивает на безоговорочном освобождении всех израильских заложников.

В преддверии минувшего раунда переговоров в Каире премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства 7 апреля заявил, что, несмотря на растущее международное давление, израильтяне не уступят «крайним» требованиям «Хамас».

В нынешних условиях перспектива заключения соглашения о перемирии между Израилем и «Хамас» маловероятна, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, Нетаньяху пока невыгодно прекращать конфликт: важно его затянуть, но при этом не допустить дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

В случае заключения сделки оппозиция может обвинить Нетаньяху в предательстве и он рискует потерять пост премьер-министра, соглашается старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Во-первых, израильская армия не выполнила до конца поставленные задачи по разгрому «Хамас». После вывода израильских военных из палестинского анклава пустующие районы наверняка будут вновь заняты боевиками «Хамас» и давление с юга на Израиль продолжится. Во-вторых, продолжает эксперт, освобождена меньшая часть заложников. «В этих условиях израильский премьер пытается пролезть в рамки, расчерченные американцами. Готовностью к переговорам он демонстрирует жест доброй воли», – добавил эксперт.

Диалог в Каире, отмечает Семенов, возобновился из-за давления на Тель-Авив со стороны США и атаки израильских ВВС на Дамаск 1 апреля, в результате которой погибло семь офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции. В результате бомбардировки иранские власти неоднократно угрожали нанести ответный удар, но уже по объектам Израиля.

При этом представители минобороны Израиля заявили, что израильские военные не выходят из Газы, а лишь перегруппировываются в преддверии начала наземной операции в городе Рафахе на юге сектора, где нашли убежище около 1,4 млн палестинских беженцев. «Вывод сил из Хан-Юниса был осуществлен после того, как «Хамас» перестал функционировать как военная организация на всей территории сектора. Война продолжается, и мы далеки от ее завершения», – сказал министр обороны Йоав Галант.

По данным израильского телеканала Channel 13 TV, перед военной операцией Израиль планирует начать эвакуацию жителей Рафаха в течение недели и этот процесс может продлиться несколько месяцев. Ранее представители США неоднократно критиковали израильские власти за решимость провести наступление на юге Газы и требовали от них представить «заслуживающий доверия план по защите гражданского населения».

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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