Израиль и «Хамас» возобновили переговоры о перемирии

Стороны достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в секторе Газа, сообщил 8 апреля египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников. Правда, чуть позже представитель «Хамас» в разговоре с Reuters не подтвердил эту информацию. Мирные переговоры при посредничестве Египта, США и Катара возобновились 7 апреля. В тот же день израильские военные объявили о выводе большей части своих вооруженных сил из Газы. Как пишет The Jerusalem Post, на севере и в центре анклава осталась одна бригада «Нахаль» и части 401-й бригады, всего порядка 4000 военных. С начала войны в Газе были размещены силы численностью от 30 000 до 40 000 солдат. Таким образом, отмечает издание, после вывода войск на юге сектора может возникнут вакуум, который способен заполнить «Хамас».