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Что означает снижение рейтинга экономики Израиля на фоне конфликта с Ираном

S&P присоединилось к Moody’s и ухудшило оценки кредитоспособности страны
Антон Козлов
Илья Лакстыгал
В пользу Израиля играют большие валютные резервы – страна является одним из лидеров по этому показателю среди несырьевых экономик/ AHMAD GHARABLI / AFP

S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг кредитоспособности Израиля в иностранной и национальной валюте с AA- до A+ и краткосрочный – с A-1+ до A-1, присвоив его экономике негативный долгосрочный прогноз. В агентстве это объяснили обострением конфронтации с Ираном, что усиливает и без того повышенные геополитические риски для Израиля, а также затягиванием конфликта в секторе Газа. В S&P признали, что ранее ожидали завершение войны с «Хамасом» в течение полугода, сейчас очевидно, что эти надежды не оправдались. В феврале рейтинг Израилю понизило агентство Moody’s. Это стало первым в истории Израиля негативным рейтинговым действием со стороны большой тройки мировых агентств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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