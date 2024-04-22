Что означает снижение рейтинга экономики Израиля на фоне конфликта с Ираном

S&P Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг кредитоспособности Израиля в иностранной и национальной валюте с AA- до A+ и краткосрочный – с A-1+ до A-1, присвоив его экономике негативный долгосрочный прогноз. В агентстве это объяснили обострением конфронтации с Ираном, что усиливает и без того повышенные геополитические риски для Израиля, а также затягиванием конфликта в секторе Газа. В S&P признали, что ранее ожидали завершение войны с «Хамасом» в течение полугода, сейчас очевидно, что эти надежды не оправдались. В феврале рейтинг Израилю понизило агентство Moody’s. Это стало первым в истории Израиля негативным рейтинговым действием со стороны большой тройки мировых агентств.