«Хамас» начал рассматривать новое предложение Израиля о перемирии
«Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля Аль-Хайя.
«Сегодня движение "Хамас" получило официальный ответ сионистской оккупации на позицию движения, который был передан египетским и катарским посредникам 13 апреля. <...> Движение изучит это предложение и по завершении его изучения оно представит свой ответ», – говорится в заявлении.
Представитель «Хамаса» не сообщил подробностей израильской инициативы, но сказал, что это было ответом на предложение движения, сделанное две недели назад.
Про данным издания, посредники работают над компромиссом, который «удовлетворит большинство основных требований обеих сторон».
Сообщается, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.
25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP Аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
В вопросе о количестве израильских заложников, захваченных боевиками «Хамаса» после вооруженного нападения в октябре 2023 г. на юге Израиля, аль-Хайя ответил, что не знает их точного числа. При этом он отметил, что палестинцы продолжат их удерживать до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия и полностью не выведут свои вооруженные силы из сектора Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.