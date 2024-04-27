Reuters: Китай примет у себя «Хамас» и «Фатх» для переговоров

Ранее Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Высокопоставленный политический представитель «Хамаса» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP Аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.