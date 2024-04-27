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Reuters: Китай примет у себя «Хамас» и «Фатх» для переговоров

Ведомости

Китай примет у себя «Хамас» и «Фатх» для переговоров о палестинском единстве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на группировки и дипломата, который находится в Пекине.

Дипломат из Пекина, который знаком с ситуацией, заявил, что переговоры направлены на поддержку усилий по примирению двух конкурирующих группировок. Делегация во главе с высокопоставленным чиновником «Фатха» Аззамом аль-Ахмедом уже отправилась в Китай. Представлять «Хамаса» будет член политбюро Мусса Абу Марзук.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не признал факт предстоящей встречи во время ежедневного брифинга, но высказался в поддержку палестинских группировок.

«Китай всегда выступал за укрепление авторитета Палестинской национальной администрации и оказывал поддержку всем палестинским группировкам в достижении внутреннего примирения и повышения солидарности посредством диалога и консультаций», – заявил он. 

Ранее Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Высокопоставленный политический представитель «Хамаса» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP Аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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