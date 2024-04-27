Reuters: Китай примет у себя «Хамас» и «Фатх» для переговоров
Китай примет у себя «Хамас» и «Фатх» для переговоров о палестинском единстве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на группировки и дипломата, который находится в Пекине.
Дипломат из Пекина, который знаком с ситуацией, заявил, что переговоры направлены на поддержку усилий по примирению двух конкурирующих группировок. Делегация во главе с высокопоставленным чиновником «Фатха» Аззамом аль-Ахмедом уже отправилась в Китай. Представлять «Хамаса» будет член политбюро Мусса Абу Марзук.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не признал факт предстоящей встречи во время ежедневного брифинга, но высказался в поддержку палестинских группировок.
«Китай всегда выступал за укрепление авторитета Палестинской национальной администрации и оказывал поддержку всем палестинским группировкам в достижении внутреннего примирения и повышения солидарности посредством диалога и консультаций», – заявил он.
Ранее Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Высокопоставленный политический представитель «Хамаса» Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (AP) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP Аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.