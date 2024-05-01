Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по прекращению огня и достижению мира в Газе

Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по прекращению огня и достижению мира в ГазеИзраильский премьер не намерен соглашаться на сворачивание операции против «Хамаса»
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа и достижению «прочного и устойчивого мира» в регионе. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США в комментарии руководителя пресс-службы Мэттью Миллера по итогам встречи сторон в Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля и госсекретарь США также обсудили шаги для достижения договоренностей о прекращении огня в рамках сделки по освобождению заложников.
«Блинкен подчеркнул, что именно "Хамас" стоит на пути к прекращению огня», – подчеркнул Миллер.
Блинкен добавил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной, при этом заметил, что ситуация с доставкой гуманитарной помощи улучшилась после телефонного разговора Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.
Нетаньяху на встрече с Блинкеном заявил, что не намерен соглашаться на завершение операции против радикальной палестинской группировки «Хамас» и отказываться от операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник.
Премьер-министр Израиля уточнил, что соглашение о заложниках с «Хамасом» не означает, что вторжения в Рафах удастся избежать. По словам собеседника издания, Нетаньяху заверил, что не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.
Байден лично заинтересован в достижении договоренностей о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», поскольку рассматривает ее как важный элемент своей внутренней и внешней политики, передает портал Axios. По его данным, президент США намерен сделать все для заключения перемирия, которое может отсрочить военную операцию Израиля в Рафахе или вовсе снимет ее с повестки дня.
По данным Bloomberg, эскалация на Ближнем Востоке стала одним из самых серьезных препятствий на пути Байдена к переизбранию на второй срок. В апрельском опросе CNN этот конфликт стал для Байдена самой худшей проблемой: 71% респондентов заявили, что не одобряют то, как он с ним справляется.
Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».
27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщила, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ. Отмечалось, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.
19 апреля Блинкен сообщил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия». По мнению госсекретаря США, Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.