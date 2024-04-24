Германия возобновит сотрудничество с БАПОР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 января призвал страны продолжить финансирование БАПОР. Он заявил, что из 12 подозреваемых в нападении на Израиль сотрудников агентства девять были немедленно уволены, смерть другого подтверждена, а личности двух других устанавливаются. По его словам, все участники нападения будут привлечены к уголовной ответственности, а от критически важной помощи БАПОР в секторе Газа зависят 2 млн гражданских лиц.