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Германия возобновит сотрудничество с БАПОР

Ведомости

Правительство Германии решило возобновить сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщается в заявлении министерства иностранных дел ФРГ и министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития.

Решение было принято после проведения ООН проверки деятельности организации из-за заявлений Израиля о причастности некоторых сотрудников БАПОР к атакам радикальной палестинской группировки «Хамас». По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что Израилю еще предстоит подтвердить обвинения в причастности сотни работников агентства к террористических группировкам.

Министерства ФРГ призвали БАПОР незамедлительно выполнить данные экспертами рекомендации. Ведомства обратили внимание на важность укрепления функции внутреннего аудита агентства, укомплектования его международным персоналом ООН и улучшения надзора за управлением проектами организации. БАПОР заявило, что в полном объеме выполнит содержащиеся в докладе рекомендации.

«В поддержку этих реформ правительство Германии в ближайшее время продолжит сотрудничество с БАПОР в Газе», – говорится в заявлении министерств.

9 марта пресс-служба МИД Швеции сообщила, что страна возобновляет выплаты БАПОР, правительство решило выделить агентству 200 млн крон ($19,36 млн) после нового соглашения об ужесточении контроля.

Решение о возобновлении выплат было принято с учетом острой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Кроме того, БАПОР согласилось на проведение независимого аудита и пообещало усилить контроль над персоналом.

Дальнейшая поддержка Стокгольма зависит от мер, включенных в гарантии. Правительство получит данные о прогрессе БАПОР в области контроля, независимого аудита, усиления надзора и внешних проверок персонала, отметили в министерстве. В случае возникновения подозрений финансирование Швеции должно быть защищено.

29 января ряд западных стран, включая Францию, США и Германию, приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.

NYT в феврале сообщала, что БАПОР может потерять $65 млн из-за сокращения выплат. Германия, Япония и Швеция не планировали делать взнос на общую сумму почти $60 млн, писала газета.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 января призвал страны продолжить финансирование БАПОР. Он заявил, что из 12 подозреваемых в нападении на Израиль сотрудников агентства девять были немедленно уволены, смерть другого подтверждена, а личности двух других устанавливаются. По его словам, все участники нападения будут привлечены к уголовной ответственности, а от критически важной помощи БАПОР в секторе Газа зависят 2 млн гражданских лиц.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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