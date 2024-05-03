WSJ: Израиль войдет в Рафах через неделю, если «Хамас» не пойдет на уступки
Власти Израиля дали палестинскому движению «Хамас» неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае они начнут военную операцию в Рафахе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские официальные лица, проинформированные по этому вопросу.
По словам чиновников, Египет работал с Израилем над пересмотренным предложением о прекращении огня, которое он представил «Хамасу» в прошлые выходные. Ожидалось, что руководство движения проконсультируется со своим военным крылом в секторе Газа и примет решение. Однако военный лидер группировки в Газе Яхья Синвар, который, вероятно, скрывается в туннелях анклава, не ответил, сообщили официальные лица.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.
В марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расширить военную операцию в секторе Газа на палестинский город Рафах. По оценке еврейского государства на начало апреля, численность «Хамаса» на этой территории составляет от 5000 до 8000 человек. США выступили против проведения операции, если не будет обеспечена безопасность мирного населения.
25 апреля советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что ЦАХАЛ начнет боевые действия в Рафахе «в ближайшие дни». Он также подчеркнул, что в плену группировки все еще находятся 133 заложника, в том числе женщины, дети и пожилые люди.
1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Нетаньяху усилия по предотвращению распространения конфликта в секторе Газа. Он уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной. Нетаньяху ответил, что не намерен отказываться от ранее анонсированного наступления и не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.