Что теряют Турция и Израиль от приостановки взаимной торговли

Что теряют Турция и Израиль от приостановки взаимной торговлиЭкономический ущерб для Тель-Авива может быть выше, но от войны в Газе Израиль не откажется
Торговля Турции с Израилем не возобновится до тех пор, пока не будет обеспечено постоянное прекращение огня в секторе Газа и беспрепятственное поступление туда гуманитарной помощи. Об этом утром 3 мая заявил турецкий министр торговли Омер Болат на встрече Ассамблеи экспортеров страны.
«На данный момент Израиль безжалостно убил 40 000 – 45 000 палестинцев, – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы в пригороде Стамбула Ускюдаре, объясняя журналистам приостановку торговых операций. – Мы, мусульмане, не можем об этом молчать. <...> Мы не можем больше терпеть. Теперь мы закрыли эту дверь, независимо от объема торговли» (цитата по пресс-службе турецкого президента) .
В ночь на 3 мая министерство торговли и промышленности Турции официально признало решение о приостановке торговли с Израилем. «Турция решила расширить введенные в прошлом месяце ограничения на некоторые виды турецкого экспорта в Израиль из-за усугубляющейся гуманитарной трагедии в Палестине», – говорилось в заявлении ведомства на странице в соцсети Х. В сообщении отмечается, что работа будет координироваться с министерством национальной экономики Палестины. Таким образом, минторг Турции подтвердил информацию источников Bloomberg, которые 2 мая сообщили о полной приостановке торговых операций Анкары с Тель-Авивом.
В этот же день министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения о прекращении торговли со страной. «Так ведет себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения», – написал Кац в Х.
Израильский министр заявил, что в ответ на решение Анкары дал поручение искать альтернативы турецкому направлению во внешней торговле, в том числе, через наращивание местного производства.
Уже в середине апреля Турция ограничивала экспорт в Израиль из-за эскалации конфликта в Газе, это называлось Анкарой «первым этапом» мер в отношении Тель-Авива. Тогда ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех стройматериалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, моторного топлива и т. д. Израиль в ответ обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.
По данным турецкого статистического агентства TurkStat, в 2023 г. объем торговли Израиля и Турции составил чуть больше $7 млрд, из которых $5,4 млрд (более 70%) пришлось на турецкий экспорт. В 2022 г. экспорт из Турции в Израиль достигал максимума за период наблюдения с 2013 г. и составлял $7 млрд, а товарооборот в целом – $9,4 млрд. Тель-Авив занимает 13 место среди импортеров турецких товаров, опережая Бельгию, Болгарию, Грецию, Украину, Египет и Китай.
Как показывают данные TurkStat, постепенное снижение месячных объемов экспорта в Израиль можно видеть до начала боевых действий в Газе 7 октября. Но после их начала показатели стали увеличиваться. В октябре 2023 г. объем турецкого экспорта составил $347 млн, в ноябре он снизился до $319 млн, но в декабре достиг $429 млн.
По данным Всемирного банка, в 2021 г. доля Турции в импорте Израиля составляла 5,1%, в экспорте – 3,1%. По подсчетам Ассамблеи экспортеров Турции, объем турецкого экспорта в Израиль в I квартале 2024 г. составил $1,1 млрд, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основные статьи экспорта Турции в Израиль включают сталь, технику, минералы, топливо и сельхозпродукцию. По данным портала Trading Economics, в 2022 г. Турция поставила Израилю железа и стали на $1,19 млрд, пластика на $516 млн, электрооборудования на $384 млн, техники на $365 млн, алюминия на $186 млн, меди на $138 млн и органических веществ на $19,5 млн.
Заявление турецкого минторга скорее нацелено в большей степени на внутреннюю аудиторию, а не на внешний арабский мир, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. По ее словам, особенно актуально это стало на фоне проигранных недавно правящей Партией справедливости и развития муниципальных выборов в Турции. Они не имеют особого влияния на внешнюю политику, но демонстрируют общий уровень недоверия населения, подчеркивает эксперт.
«Политика в отношении Израиля не исключение. В поддержку Палестины в Турции было много масштабных митингов, в том числе с участием президента, сам он неоднократно крайне резко высказывался об израильских политиках и государстве. Но конкретных мер предпринято не было», – напоминает Вернигора.
Парадокс ситуации в том, продолжает эксперт, что, если сравнивать показатели импорта/экспорта за январь-март 2023 и 2024 гг., то они снизились. Но если смотреть динамику с октября 2023 г., после начала войны в секторе Газа, то разрыв в торговле не столь заметен, более того, показатели только увеличились, говорит Вернигора. По данным TurkStat, объем экспорта в Израиль в марте 2024 г. составил $437 млн США – самый высокий показатель с октября 2023 г., но он на 37% ниже марта 2023 г.
«Турция в целом уже привыкла вести торговлю с Израилем. Турецкое правительство это прекрасно понимает. Поэтому ограничение торговли в минимальной степени должны повлиять на отношения между странами, хотя, как надеются в Анкаре, должно дать сигнал о каких-то конкретно предпринимаемых мерах», – полагает Вернигора.
Одним из неясных вопросов является то, как турецкие органы будут отслеживать соблюдение санкций, замечает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. По его мнению, товарооборот между Турцией и Израилем вряд ли снизится до абсолютного нуля, так как большая часть частного турецкого бизнеса, скорее всего, не будет рушить устоявшиеся торговые, логистические и корпоративные связи. Но турецкие госкомпании соблюдать санкции будут, добавил эксперт.
Негативный эффект для Израиля будет более ощутим, чем для Турции, учитывая разницу торгового сальдо и значимость стран друг для друга: Турция для Израиля пятый внешнеторговый партнер, а Израиль для Турции – 12-й, указывает Лазовский. Сократятся экспортные доходы, Израилю придется искать новых партнеров, чтобы заместить турецкий импорт, что скорее всего, приведет к удорожанию ряда товаров, логистики, поясняет он.
«Но данный шаг не заставит Израиль отказаться от своих целей в секторе Газа. Не без усилий, но по наиболее чувствительным позициям израильтяне, скорее всего, смогут найти другого импортера либо начнут переговоры и сделают послабления для отдельных категорий», – полагает эксперт.
Решение Турции приостановить торговлю с Израилем вряд ли несет серьезные риски для его экономики, считает главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. Эксперт объясняет, что по этой причине ни израильский премьер Биньямин Нетаньяху, ни члены его коалиции не пересмотрят свой нынешний подход к разрешению ситуации в Газе.
Что касается израильского общества, то оно также крайне негативно оценивает высказывания и действия Эрдогана. В Израиле изначально понимали, что Турция нестабильный партнер. В целом не следует преувеличивать значение Анкары как торгового партнера для Тель-Авива, резюмировал Марьясис.