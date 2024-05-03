Что теряют Турция и Израиль от приостановки взаимной торговли

Парадокс ситуации в том, продолжает эксперт, что, если сравнивать показатели импорта/экспорта за январь-март 2023 и 2024 гг., то они снизились. Но если смотреть динамику с октября 2023 г., после начала войны в секторе Газа, то разрыв в торговле не столь заметен, более того, показатели только увеличились, говорит Вернигора. По данным TurkStat, объем экспорта в Израиль в марте 2024 г. составил $437 млн США – самый высокий показатель с октября 2023 г., но он на 37% ниже марта 2023 г.