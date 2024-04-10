Почему Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль

Почему Турция ввела ограничения на экспорт в ИзраильИз-за торговли с ним правящая партия потерпела поражение
Экспорт значительного количества товаров в Израиль остановлен до прекращения огня в секторе Газа, говорится в заявлении министерства торговли Турции, опубликованном на сайте ведомства. Санкции введены после того, как Израиль запретил Анкаре доставить гуманитарную помощь жителям анклава.
Накануне министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции сообщил, что Израиль отклонил просьбу турецких властей о сбросе с самолетов груза для жителей сектора Газа. В ответ он пообещал принять «ряд новых мер» против еврейского государства.
Решение касается запрета экспорта по 54 группам товаров «на первом этапе». В частности, под ограничения попали продукция из стали и меди, красители, все строительные материалы из железа и стали, а также техника, электрические и волоконно-оптические кабели, химические соединения и удобрения, авиационное топливо. Рестрикции останутся в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот жертвует экономическими интересами своей страны ради палестинской группировки «Хамас». Он призвал США запретить инвестиции в Турцию и ввести эмбарго на импорт ее товаров. «А наших друзей в конгрессе США – изучить нарушения законов об эмбарго и ввести соответствующие санкции против Анкары», – добавил министр.
Сразу после этой новости курс турецкой лиры снизился на 0,6% до 32,22 лиры за доллар, передает Bloomberg. Это первые крупные санкции Турции против Израиля за полгода боевых действий в секторе Газа. После начала войны Анкара и Тель-Авив отозвали своих послов и регулярно обменивались колкостями.
Решение о введении торговых ограничений было объявлено после антиправительственных протестов 6 апреля в Стамбуле, где протестующие требовали от властей введения санкций против Израиля. Эрдоган неоднократно подвергался критике со стороны оппозиции за то, что, несмотря на резкие заявления в адрес израильской политики, он не вводил торговое эмбарго. Из-за торговли с Израилем в знак протеста незадолго до местных выборов в конце марта партнер турецкого президента по коалиции – Новая партия благоденствия объявила о выходе из нее. На выборах правящая Партия справедливости и развития впервые за 20 лет проиграла оппозиционным партиям в большинстве муниципалитетов страны.
По данным Всемирного банка, в 2021 г. доля Турции в импорте Израиля составила 5,1%, в экспорте – 3,1%. По подсчетам Ассамблеи экспортеров Турции, объем турецкого экспорта в Израиль в I квартале текущего года составил $1,1 млрд, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2023 г. товарооборот Турции и Израиля превысил $7 млрд, из которых более $5,4 млрд – турецкий экспорт, следует из данных Turkstat. В 2022 г. товарооборот составил $9,4 млрд. По данным OEC World, в 2022 г. Турция экспортировала в Израиль металлов на сумму $2 млрд, обеспечив четверть всех потребностей страны.
Администрация Эрдогана ввела торговое эмбарго в отношении Израиля после сильного давления со стороны не только турецкой общественности и оппозиции, но и властей ряда мусульманских стран, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. Продолжение торговли Турции с Израилем действительно стало одной из причин поражения правящей партии на местных выборах, отмечает Дюрре.
По мнению эксперта, несмотря на тяжелое экономическое положение Турции, эмбарго не усугубит ситуацию в ее экономике. «К тому же мы до конца еще не знаем, в каком виде и в каком объеме будут реализованы эти меры. Делать заявление – одно. Другое дело – как будут работать эти рестрикции на практике», – сказал он.
На израильскую экономику санкции серьезного влияния не окажут, считает директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев. По словам эксперта, Израиль за годы конфликта с соседними арабскими государствами научился преодолевать экономическое эмбарго. Турция не является ключевым торгово-экономическим партнером Израиля, а решение турецкого правительства скорее пиар-ход для внутреннего пользования. В свою очередь, ответ Израиля также будет носить символический характер, полагает Коротаев.