Почему Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль

Решение о введении торговых ограничений было объявлено после антиправительственных протестов 6 апреля в Стамбуле, где протестующие требовали от властей введения санкций против Израиля. Эрдоган неоднократно подвергался критике со стороны оппозиции за то, что, несмотря на резкие заявления в адрес израильской политики, он не вводил торговое эмбарго. Из-за торговли с Израилем в знак протеста незадолго до местных выборов в конце марта партнер турецкого президента по коалиции – Новая партия благоденствия объявила о выходе из нее. На выборах правящая Партия справедливости и развития впервые за 20 лет проиграла оппозиционным партиям в большинстве муниципалитетов страны.