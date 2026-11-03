Октябрьское падение биткойна оказалось сильнейшим за 12 лет

1 ноября Binance частично возобновила вывод средств. На следующий день Financial Times со ссылкой на аналитическую платформу DefiLlama сообщила, что после возобновления операций клиенты вывели с биржи около $4,9 млрд. Это примерно 3% активов, находившихся на площадке до атаки.