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Главная / Финансы /

Октябрьское падение биткойна оказалось сильнейшим за 12 лет

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Стоимость биткойна по итогам октября 2026 г. снизилась на 7,32% по сравнению с концом сентября. Это стало самым значительным падением криптовалюты за октябрь с 2014 г., следует из данных аналитической платформы CoinGlass.

В октябре 2014 г. биткойн подешевел на 12,57%. В последующие годы криптовалюта завершала этот месяц снижением в 2018 и 2025 гг. В остальные годы за указанный период ее стоимость росла.

Отрицательную динамику продемонстрировала и вторая крупнейшая криптовалюта Ethereum (эфир). По итогам октября она потеряла 16,06%, что стало наиболее значительным падением за этот месяц с 2016 г.

30 октября стало известно о масштабной хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance. Площадка оценила ущерб в $6,3 млрд. На фоне сообщений о взломе биткойн подешевел более чем на 4% и опустился ниже $77 000.

1 ноября Binance частично возобновила вывод средств. На следующий день Financial Times со ссылкой на аналитическую платформу DefiLlama сообщила, что после возобновления операций клиенты вывели с биржи около $4,9 млрд. Это примерно 3% активов, находившихся на площадке до атаки.

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