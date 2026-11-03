Лукашенко: конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. Такое мнение он высказал на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По словам белорусского лидера, конфликт мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней. Однако, как утверждает Лукашенко, западные страны потребовали продолжения боевых действий.
Президент Белоруссии также предупредил, что втягивание страны в вооруженный конфликт приведет к новому уровню эскалации. При этом Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп удерживает мир от третьей мировой войны.
В ходе выступления он назвал НАТО агрессивным блоком, раскритиковал эффективность работы ООН и заявил, что конфликтный потенциал в мире достиг критической точки.
16 октября Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в 2026 или 2027 г. По его словам, в прекращении боевых действий заинтересованы как Россия, так и Украина.
1 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры по Украине планируется возобновить в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Он уточнил, что первый этап консультаций предполагается провести без европейских представителей.