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Лукашенко: конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы

Анна Виноградова
Пресс-служба президента Белоруссии
Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. Такое мнение он высказал на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам белорусского лидера, конфликт мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней. Однако, как утверждает Лукашенко, западные страны потребовали продолжения боевых действий.

Президент Белоруссии также предупредил, что втягивание страны в вооруженный конфликт приведет к новому уровню эскалации. При этом Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп удерживает мир от третьей мировой войны.

В ходе выступления он назвал НАТО агрессивным блоком, раскритиковал эффективность работы ООН и заявил, что конфликтный потенциал в мире достиг критической точки.

16 октября Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в 2026 или 2027 г. По его словам, в прекращении боевых действий заинтересованы как Россия, так и Украина.

1 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры по Украине планируется возобновить в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Он уточнил, что первый этап консультаций предполагается провести без европейских представителей.

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