Лукашенко: конфликт на Украине завершится в 2026 или 2027 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в 2026 или 2027 г. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает «БелТА».
«И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден», – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, в прекращении боевых действий заинтересованы как Россия, так и Украина.
16 октября президент США Дональд Трамп заявил в интервью Newsmax, что с украинским лидером Владимиром Зеленским сложнее вести переговоры, чем с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он выразил мнение, что конфликт должен завершиться в ближайшее время.
14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованных встреч с американской стороной по украинскому урегулированию. Он уточнил, что контакты по этому вопросу продолжаются в закрытом режиме.
Ранее, 11 октября, Песков подтвердил готовность России к переговорам по Украине. По его словам, Москва сохраняет открытость к переговорному процессу.