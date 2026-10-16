Трамп заявил, что с Зеленским сложнее вести переговоры, чем с Путиным

В сентябре 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Трампа. Тогда же Bloomberg сообщил, что Зеленский отклонил предложение Трампа поехать на встречу с Путиным в Москву. В августе 2026 г. Песков заявлял, что саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского возможен только для фиксации договоренностей.