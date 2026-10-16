Трамп заявил, что с Зеленским сложнее вести переговоры, чем с Путиным
Президент США Дональд Трамп считает, что с президентом России Владимиром Путиным легче вести переговоры, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
«Я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – заявил Трамп. Он также объяснил трудности в достижении урегулирования украинского конфликта неприязнью между российским и украинским лидерами.
Отвечая на вопрос о том, завершится ли украинский кризис до конца его президентского срока, Трамп в очередной раз выразил мнение, что, «по идее, это должно скоро завершиться».
Последний разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Тогда лидеры договорились о сделке по дизелю: США временно снимают с топлива санкции, а Россия отказывается от запрета и возобновляет экспорт.
В сентябре 2026 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе телефонного разговора Путина и Трампа. Тогда же Bloomberg сообщил, что Зеленский отклонил предложение Трампа поехать на встречу с Путиным в Москву. В августе 2026 г. Песков заявлял, что саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского возможен только для фиксации договоренностей.