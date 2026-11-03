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Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета при главе государства по межнациональным отношениям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков назвал заседание содержательным и представительным мероприятием. По его словам, встреча начнется со вступительного слова российского лидера. Затем вице-премьер Татьяна Голикова представит итоги Года единства народов России.

Представитель Кремля также сообщил, что ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев выступит с докладом о традиционных российских духовно-нравственных ценностях как основе единства многонационального народа страны. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий расскажет о подвиге народов России в защите Родины.

Песков подчеркнул, что заседание пройдет в отрытом режиме. Кроме того, в течение дня у президента запланирован ряд рабочих непубличных встреч.

1 ноября журналист «Вестей» Павел Зарубин рассказал, что в День народного единства у Путина запланированы ежегодные мероприятия – возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и посещение выставки, которую курирует митрополит Тихон.

5 февраля российский президент выступил на форуме «Россия – страна семей», где объявил официальное открытие Года единства народов России. Указ о проведении в 2026-м года, посвященного этой теме, Путин подписал 25 декабря 2025 г. В президентском указе говорится, что сопредседателями оргкомитета по проведению Года единства народов России являются первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и Голикова. Губернаторам рекомендовано проводить мероприятия по теме 2026 г. в регионах.

5 ноября 2025 г. Путин поддержал предложение объявить 2026 г. Годом единства народов РФ. Он попросил Голикову подготовить проекты соответствующих решений. На заседании президент также предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.

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