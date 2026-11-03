Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

5 февраля российский президент выступил на форуме «Россия – страна семей», где объявил официальное открытие Года единства народов России. Указ о проведении в 2026-м года, посвященного этой теме, Путин подписал 25 декабря 2025 г. В президентском указе говорится, что сопредседателями оргкомитета по проведению Года единства народов России являются первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и Голикова. Губернаторам рекомендовано проводить мероприятия по теме 2026 г. в регионах.