Политика

Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 г. Годом единства народов РФ. Глава государства поручил подготовить проекты соответствующих решений.

«Хорошее предложение, давайте так и сделаем», – сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову подготовить проекты соответствующих решений. На заседании президент также предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.

4 ноября, в День народного единства, Путин установил День коренных народов РФ и День языков народов страны. День языков народов РФ установлен на 8 сентября, День коренных малочисленных народов РФ – 30 апреля.

Согласно указу о Дне коренных малочисленных народов РФ, праздник устанавливается в целях сохранения «образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры» коренных народов.

