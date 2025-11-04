Путин установил Дни коренных народов и языков России

Указы были подписаны президентом в День народного единства 4 ноября. Он был учрежден в 2004 г. и посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 г. 31 октября Путин заявил, что праздник отражает «стремлением людей объединяться ради общего дела».