Путин установил Дни коренных народов и языков России
В России появятся День языков РФ и День коренных малочисленных народов РФ. Это следует из указов президента РФ Владимира Путина.
День языков народов РФ установлен на 8 сентября, День коренных малочисленных народов РФ – 30 апреля.
Согласно указу о Дне коренных малочисленных народов РФ, праздник устанавливается в целях сохранения «традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры» коренных народов.
Указы были подписаны президентом в День народного единства 4 ноября. Он был учрежден в 2004 г. и посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 г. 31 октября Путин заявил, что праздник отражает «стремлением людей объединяться ради общего дела».