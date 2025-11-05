Газета
Путин предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил повысить уровень координации по вопросам межнациональных отношений, поручив создать правительственную комиссию, которая займется этой сферой. Такую тему он поднял на Совете по межнациональным отношениям.

Он отметил, что сейчас работа по данному направлению ведется межведомственной рабочей группой, однако с учетом значимости темы целесообразно придать ей более высокий статус.

23 октября Путин подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Указом преобразуется уже существующая комиссия по противодействию финансированию терроризма.

