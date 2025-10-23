Газета
Политика

Путин создал комиссию по противодействию финансированию терроризма

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Указом преобразуется уже существующая комиссия по противодействию финансированию терроризма.

Основными задачами комиссии указаны рассмотрение обращений компетентных органов иностранных государств и материалов, содержащих сведения о возможной причастности к террористической, экстремисткой или диверсионной деятельности. Она также займется проверкой достаточности оснований подозревать причастность организации или физического лица к такой деятельности.

24 сентября первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Сергей Першенков сообщил, что за последние три года в России был ограничен доступ к более чем 180 000 материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм.

