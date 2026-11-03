Захарова: Латвия стремится использовать Совбез ООН в своих интересах
Первые заявления представителей Латвии после начала председательства страны в Совете Безопасности ООН свидетельствуют о намерении Риги использовать эту площадку в собственных интересах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По оценке дипломата, латвийские власти стремятся поставить Совет Безопасности ООН на службу своим «эгоистическим интересам». Захарова также обвинила Латвию в содействии затягиванию конфликта на Украине.
Представитель МИДа отметила, что Латвия входит в число стран, оказывающих поддержку Киеву, и, по мнению российской стороны, несет ответственность за продолжение боевых действий.
Захарова подчеркнула, что Россия намерена внимательно следить за исполнением Латвией обязанностей председателя Совета Безопасности ООН.
1 ноября Латвия впервые приняла председательство в Совбезе ООН. Страна будет руководить официальными и неофициальными заседаниями органа в течение месяца. Председательство переходит от одного члена Совбеза к другому в порядке ротации.