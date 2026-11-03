ФАС: регионы заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо
Регионы при содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщили «Ведомостям» в ФАС.
Соглашения подписали 52 региона на начало ноября. Из общего числа 46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 АЗС в 30 регионах. Речь идет о Москве, Подмосковье, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Белгородской областях, Якутии, Бурятии, Татарстане и др.
Заключены соглашения и с владельцами АЗС в ДНР, ЛНР, Крыму и Запорожской области.
«Соглашения заключаются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 662. Их главная цель – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен», – уточнили в ФАС.
Отдельно ведомство принимает меры реагирования в связи с «необоснованным повышением цен на топливо». Против ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений хозяйствующим субъектам, отметили в службе.
ФАС контролирует уровень цен на топливо с момента топливного кризиса, начавшегося летом этого года. Тогда украинские дроны активно атаковали российские НПЗ, что привело к дефициту ресурса на АЗС. Как заявил в октябре вице-премьер Александр Новак, рост цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. На них приходятся около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС.