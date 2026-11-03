ФАС: регионы заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо

ФАС контролирует уровень цен на топливо с момента топливного кризиса, начавшегося летом этого года. Тогда украинские дроны активно атаковали российские НПЗ, что привело к дефициту ресурса на АЗС. Как заявил в октябре вице-премьер Александр Новак, рост цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. На них приходятся около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС.