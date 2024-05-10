В ООН предупредили о риске прекращения поставок гуманитарной помощи в Газу
Организация объединенных наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в сектор Газа могут прекратиться через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются. Об этом пишет Reuters.
Агентство отмечает, что вооруженные силы Израиля перенесли наземную операцию в многолюдный Рафах, который является ключевым коридором для доставки гуманитарной помощи. Танки перекрыли главную дорогу, которая разделяет восточную и западную части Рафаха, тем самым окружив восточную часть города.
Как пишет агентство со ссылкой на местных жителей, взрывы, перестрелки и бои между армией обороны Израиля и «Хамасом» не прекращаются к востоку и северо-востоку от города. Израиль призвал мирных жителей покинуть восточную часть Рафаха. Он заявляет, что не сможет выиграть войну, не устранив боевиков «Хамас», которые укрываются в Рафахе.
Ранее «Ведомости» писали, что США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, они предназначены для приема гуманитарной помощи. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев.