США завершили строительство плавучего пирса в секторе Газа

Сингх пояснила, что сейчас погода создает небезопасные условия для установки пирсов, поэтому на данный момент конструкция находится в порту Ашдода. Пентагон выразил надежду, что пирс будет установлен «позже на этой неделе». При этом гуманитарная помощь, которую доставят в Газу с помощью нового пирса, готовится к погрузке на контейнеровоз MV Sagamore, находящийся на Кипре.