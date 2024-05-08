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США завершили строительство плавучего пирса в секторе Газа

Ведомости

США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, они предназначены для приема гуманитарной помощи. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«На сегодняшний день строительство двух частей JLOTS, плавучего пирса и пирса Trident, завершено и ожидает окончательного перемещения в море», – сказала она.

Сингх пояснила, что сейчас погода создает небезопасные условия для установки пирсов, поэтому на данный момент конструкция находится в порту Ашдода. Пентагон выразил надежду, что пирс будет установлен «позже на этой неделе». При этом гуманитарная помощь, которую доставят в Газу с помощью нового пирса, готовится к погрузке на контейнеровоз MV Sagamore, находящийся на Кипре.

7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Наступление Израиля произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.

Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев. Палестинское движение также призвало администрацию Белого дома и международное сообщество оказать давление на Израиль, с тем чтобы они остановили военную эскалацию, угрожающую сотням тысяч перемещенных лиц в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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