США завершили строительство плавучего пирса в секторе Газа
США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, они предназначены для приема гуманитарной помощи. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«На сегодняшний день строительство двух частей JLOTS, плавучего пирса и пирса Trident, завершено и ожидает окончательного перемещения в море», – сказала она.
Сингх пояснила, что сейчас погода создает небезопасные условия для установки пирсов, поэтому на данный момент конструкция находится в порту Ашдода. Пентагон выразил надежду, что пирс будет установлен «позже на этой неделе». При этом гуманитарная помощь, которую доставят в Газу с помощью нового пирса, готовится к погрузке на контейнеровоз MV Sagamore, находящийся на Кипре.
7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Наступление Израиля произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.
Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев. Палестинское движение также призвало администрацию Белого дома и международное сообщество оказать давление на Израиль, с тем чтобы они остановили военную эскалацию, угрожающую сотням тысяч перемещенных лиц в секторе Газа.