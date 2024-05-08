Израиль отрезал Газу от Египта

Израиль отрезал Газу от ЕгиптаЗанятый его армией КПП «Рафах» был важным коридором гумпомощи
Израильские военные утром 7 мая установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом, передает пресс-служба Армии обороны Израиля. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Израильское наступление произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.
Позже представители «Хамас» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к «гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев». Палестинское движение также призвало администрацию Белого дома и международное сообщество оказать давление на Израиль, с тем чтобы они остановили «военную эскалацию, угрожающую сотням тысяч перемещенных лиц в секторе Газа».
На кадрах, опубликованных на сайте израильского военного ведомства, видно, что бронетехника ЦАХАЛ входит на территорию КПП и уничтожает там столбы с палестинской символикой и городскую инфраструктуру. По словам израильских военных, Армия обороны Израиля в рамках «ограниченной операции» установила контроль над территорией пограничного перехода, чтобы предотвратить использование этого района «в террористических целях», хотя они не представили доказательств, подтверждающих это утверждение. Военные заявили, что палестинцы с этой территории 5 мая произвели минометный обстрел КПП «Керем-Шалом», в результате которого погибли четверо израильтян.
Помимо этого израильская армия всю ночь проводила воздушные атаки на другие районы Рафаха, которые привели к гибели 23 палестинцев, передает Associated Press со ссылкой на данные местных больниц.
Ранее Египет неоднократно предупреждал израильтян, что установление контроля или захват пограничного перехода израильскими военными будет означать нарушение условий мирного соглашения в Кэмп-Дэвиде 1979 г., служившего основой региональной безопасности. Хотя МИД Египта осудил израильское наступление на Рафах, в этот раз он лишь призвал израильскую сторону «проявить максимальную сдержанность и избегать политики балансирования на грани войны, которая будет иметь непредсказуемые последствия и угрожает сорвать усилия, направленные на достижение устойчивого перемирия в секторе Газа».
Такие противоречивые заявления Египта относительно действий Израиля в Газе вызваны тем, что у президента Абделя Фаттаха ас-Сиси не очень прочные позиции в стране, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Воинственные выступления египетских властей рассчитаны в первую очередь на внутреннюю аудиторию, они звучали в преддверии президентских выборов в декабре 2023 г., отметил эксперт: «Страна также испытывает экономические трудности, любой разрыв отношений с Израилем не только означает дополнительное ухудшение ситуации, но и может привести к охлаждению отношений с Саудовской Аравией, чего Каир не может себе позволить».
В тот же день телеканал al-Qahera TV со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника сообщил, что израильская сторона заверила Каир, что они выведут свои войска, как только закончится военная операция.
Операция в Рафахе, вероятно, усилила разногласия между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом. В телефонном разговоре 6 мая Байден подтвердил свое несогласие относительно планов Израиля провести наземную операцию в городе. Чуть позже представитель госдепартамента Мэтью Миллер на пресс-конференции заявил, что Вашингтон так и не получил от израильской стороны «заслуживающий доверия план по защите гражданского населения» в Газе. «Мы не можем поддержать операцию в Рафахе в том виде, в каком она сейчас предполагается». Вместо наступления Белый дом предлагает укрепить границу Газы с Египтом и проводить точечные удары против руководства «Хамас».
Кроме того, осудил наступление ЦАХАЛ в Рафахе глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель. На своей странице в Х он назвал эвакуацию гражданского населения из города неприемлемой, а также призвал израильское руководство отказаться от дальнейшей наземной операции.
Утром 6 мая израильская армия разбросала листовки и разослала сообщения с призывом к палестинцам эвакуироваться из восточных районов Рафаха в безопасные районы к северу от города. Вечером того же дня представители «Хамас» сообщили, что они приняли предложение Катара и Египта о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Но в офисе Нетаньяху позже заявили, что условия договора не соответствуют требованиям Израиля, при этом израильская сторона готова отправить свою делегацию в Каир, чтобы попытаться прийти к соглашению.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в израильском правительстве, одобренное «Хамас» предложение о перемирии представляет собой смягченную версию предложения Египта и включает некие элементы, неприемлемые для Израиля. В свою очередь, палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству, что делегация «Хамас» может прибыть на переговоры в Каир 7 или 8 мая.
По данным Al Jazeera, египетский проект документа о прекращении огня состоит из трех этапов, на каждом этапе стороны в обмен на 42-дневное перемирие проведут обмен пленными и телами погибших. На заключительной стадии предполагается частичный вывод израильских военных из сектора Газа и обсуждение послевоенного восстановления анклава.
Заключение краткосрочного перемирия идет вразрез с политическими планами Нетаньяху, на данном этапе оно пока маловероятно, продолжает Зелтынь. По его словам, вариант ухода нынешнего премьера с поста сомнителен, поскольку он еще пользуется поддержкой внутри страны. «Кроме того, региональные арабские политические элиты не оказывают серьезного давления на Израиль, а это для израильских властей намного важнее, чем критика за пределами региона. Война Израиля против «Хамас» так или иначе резонирует с политическими интересами руководства Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Иордании», – объяснил эксперт.
По мнению Зелтыня, израильские военные вряд ли в ближайшее время покинут территорию пограничного перехода в Рафахе: они заинтересованы в сохранении контроля над максимально возможным количеством территорий в Газе. Боевые действия в секторе Газа продолжатся до тех пор, пока у Тель-Авива не появится четкого понимания послевоенного устройства анклава, полагает эксперт.