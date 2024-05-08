Израиль отрезал Газу от Египта

Такие противоречивые заявления Египта относительно действий Израиля в Газе вызваны тем, что у президента Абделя Фаттаха ас-Сиси не очень прочные позиции в стране, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Воинственные выступления египетских властей рассчитаны в первую очередь на внутреннюю аудиторию, они звучали в преддверии президентских выборов в декабре 2023 г., отметил эксперт: «Страна также испытывает экономические трудности, любой разрыв отношений с Израилем не только означает дополнительное ухудшение ситуации, но и может привести к охлаждению отношений с Саудовской Аравией, чего Каир не может себе позволить».