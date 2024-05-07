Израиль начинает военную операцию на юге Газы

После провала мирных переговоров в Каире между Израилем и «Хамас» при посредничестве Вашингтона, вероятно, американцы смирились с необходимостью наземной операции в Рафахе, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Американцы не могут отвернуться от Израиля, поскольку эта страна фактически играет роль форпоста США в регионе. При этом союзник открыто манипулирует американцами и втягивает их в ненужный для них конфликт, отмечает Сокольщик: «Сложилась ситуация, когда «хвост виляет собакой»: израильтяне ставят Вашингтон в такое положение, когда патрон вынужден идти на поводу у своего клиента. Это показатель деградации качества внешнеполитического управления США, вызванной межпартийной грызней».