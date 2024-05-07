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Израиль начинает военную операцию на юге Газы

Это происходит вопреки протестам других стран
Нурлан Гасымов
AFP

Утром 6 мая израильская армия разбросала листовки и разослала сообщения с призывом к палестинцам эвакуироваться из восточных районов города Рафаха на юге сектора Газа в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км к северу от города в преддверии предполагаемой армейской наземной операции ЦАХАЛ.

Как сообщило радио израильской армии, на данном этапе необходима эвакуация примерно 100 000 человек (из более чем 1 млн палестинцев) из Рафаха. По данным израильских военных, в настоящее время в секторе Газа у боевиков «Хамас» осталось шесть батальонов, четыре из них в Рафахе. В заявлении израильских военных говорится, что перемещение части жителей Рафаха проводится в рамках операции «ограниченного масштаба». Расширенная гуманитарная зона в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис включает полевые госпитали и палаточные лагеря.

Вскоре после этого высокопоставленный представитель «Хамас» Сами Абу Зухри в разговоре с Reuters заявил, что приказ израильских властей об эвакуации палестинцев из Рафаха является «опасной эскалацией», которая будет иметь последствия.

США неоднократно критиковали Израиль за намерение ввести израильскую армию в Рафах. В последний раз американский президент в телефонных переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 28 апреля потребовал, чтобы Тель-Авив не предпринимал наземную операцию в Газе без плана по защите гражданского населения. В преддверии операции в интервью газете Le Soir премьер-министр Бельгии Александер де Кроо предложил Евросоюзу ввести торгово-экономические санкции против еврейского государства.

Впрочем, в ночь на 6 мая министр обороны Израиля Йоав Галант в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином сообщил ему, что у Израиля не осталось другого выбора, кроме как начать военное наступление на Рафах. Он добавил, что палестинские боевики отказываются от любых предложений, которые позволили бы достичь соглашения о перемирии и освобождении заложников.

В свою очередь, Остин повторил, что любая потенциальная военная операция Израиля в Рафахе должна включать «заслуживающий доверия план по эвакуации палестинского гражданского населения», а также подтвердил приверженность США поддержке обороны еврейского государства.

План по эвакуации палестинского населения из Рафаха последовал менее чем через сутки после того, как завершились мирные переговоры между делегациями Израиля и «Хамас» в Каире при посредничестве США, Египта и Катара. По данным египетского телеканала Al Qahera News TV со ссылкой на источники, диалог зашел в тупик, после того как «Хамас» 5 мая выпустил 10 ракет по позициям израильских военных в районе КПП Керем-Шалом, откуда в сектор Газа поступают гуманитарные грузы. В результате атаки погибло четверо израильтян.

Объявление о частичной эвакуации палестинцев из Рафаха – пропагандистский ход израильских властей, с тем чтобы отвести от себя критику со стороны западных государств, полагает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его мнению, перемещение и размещение даже 100 000 палестинцев в безопасном районе не представляется возможным из-за перегруженности лагерей для беженцев.

После провала мирных переговоров в Каире между Израилем и «Хамас» при посредничестве Вашингтона, вероятно, американцы смирились с необходимостью наземной операции в Рафахе, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Американцы не могут отвернуться от Израиля, поскольку эта страна фактически играет роль форпоста США в регионе. При этом союзник открыто манипулирует американцами и втягивает их в ненужный для них конфликт, отмечает Сокольщик: «Сложилась ситуация, когда «хвост виляет собакой»: израильтяне ставят Вашингтон в такое положение, когда патрон вынужден идти на поводу у своего клиента. Это показатель деградации качества внешнеполитического управления США, вызванной межпартийной грызней».

Операция Израиля на юге сектора обострит гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к резкой реакции со стороны соседних арабских государств, продолжает Балмасов. «Технически израильские военные могут сровнять Рафах с землей, но это не приведет к уничтожению «Хамас», а масса беженцев может хлынуть в соседний Египет, что будет расцениваться им как враждебный акт Израиля против Каира», – считает эксперт.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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