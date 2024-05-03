Что стоит за обсуждением развития ядерной программы Саудовской Аравии

В области военного сотрудничества США и Саудовской Аравии речь о формате, похожем на НАТО, скорее не идет. Источники The Guardian полагают, что возможный документ будет больше похож на оборонные связи США с Южной Кореей. При этом не уточняется, идет ли речь о Договоре о взаимной обороне между Сеулом и Вашингтоном, подписанном в 1953 г., или о статусе «основного партнера вне НАТО». В первом случае документ нужно ратифицировать. В США международные договоры ратифицируются сенатом, но там у партии Байдена обычное большинство (52 из 100). Для ратификации нужно 2/3 голосов (67 из 100). В случае со статусом «основного союзника» согласование с конгрессом не требуется. При этом собеседник уточнил, что эти условия будут включать защиту территории арабского королевства, что ближе к договору образца 1953 г., чем к статусу союзника вне НАТО.