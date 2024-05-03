Что стоит за обсуждением развития ядерной программы Саудовской Аравии

Что стоит за обсуждением развития ядерной программы Саудовской АравииЭр-Рияд не обязан соблюдать принципы нераспространения в обмен на обновление союзнических отношений с США
Cаудовская Аравия не обязана соблюдать принципы нераспространения ядерного оружия в обмен на обновление союзнических отношений с США. Об этом 2 мая на своей странице в X (бывший Twitter) заявил сенатор-демократ Эд Марки. 1 мая появились слухи о «приближении» США и Саудовской Аравии к «историческому соглашению» об обновлении союзнических отношений, которое может включать также и помощь в развитии мирной ядерной программы Эр-Рияда.
В конце сентября 2023 г. стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипотношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности. Но после начала войны в Газе 7 октября обсуждения приостановили. Предполагаемый актуализированный вариант сделки, о котором 1 мая сообщило Bloomberg, уже не предусматривает обязательное признание Израиля саудитами.
По данным источников агентства, знакомых с ходом переговоров, черновик совместного американо-саудовского документа включает три пункта: о военном сотрудничестве, о помощи в развитии мирной ядерной энергетики и о расширении доступа Саудовской Аравии к современным технологиям (полупроводники, искусственный интеллект).
По данным Bloomberg, в обмен на это саудовские власти ограничат закупки китайских технологий. США, в свою очередь, за помощь в развитии саудовской гражданской ядерной программы получат доступ к саудовскому урану. По данным The Guardian, выполнение этих условий будет обязательно даже в отсутствие налаживания израильско-саудовских дипотношений.
Собеседники Bloomberg утверждают, что по результатам переговоров премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху будет предложен формат, в соответствии с которым Саудовская Аравия признает Тель-Авив при условии прекращения войны в Газе и согласия со стороны Израиля на создание государства для палестинцев. Также Вашингтон и Эр-Рияд готовы предоставить Израилю ряд экономических и политических преференций, если его правительство откажется от штурма города Рафах на юге сектора Газа.
Нынешнее соглашение вряд ли может быть одобрено, так как к нему придерутся и демократы, и республиканцы, отмечает заместитель директора Института США и Канады (ИСК) РАН по научной работе Андрей Евсеенко. Эксперт объяснил, что часть однопартийцев Байдена недовольна самим фактом углубления отношений с Эр-Риядом, а республиканцы – отсутствием гарантий дипломатического признания Израиля со стороны королевства. «В целом соглашение в нынешнем виде невыгодно США. Оно отвлечет ресурсы на Ближнем Востоке от приоритетного для США Азиатско-Тихоокеанского региона», – полагает Евсеенко.
Байден понимает, что конфликт на Ближнем Востоке вредит его шансам переизбраться, поэтому нынешняя попытка договора с саудитами – крайняя для улучшения рейтингов, продолжает эксперт. Он также рассчитывает укрепить стратегическое партнерство с ближневосточной монархией, чтобы минимизировать сотрудничество последней с Россией и Китаем. «Но это вряд ли принесет ту же выгоду политическому ресурсу Байдена, как это было возможно до начала войны в Газе», – замечает Евсеенко.
В области военного сотрудничества США и Саудовской Аравии речь о формате, похожем на НАТО, скорее не идет. Источники The Guardian полагают, что возможный документ будет больше похож на оборонные связи США с Южной Кореей. При этом не уточняется, идет ли речь о Договоре о взаимной обороне между Сеулом и Вашингтоном, подписанном в 1953 г., или о статусе «основного партнера вне НАТО». В первом случае документ нужно ратифицировать. В США международные договоры ратифицируются сенатом, но там у партии Байдена обычное большинство (52 из 100). Для ратификации нужно 2/3 голосов (67 из 100). В случае со статусом «основного союзника» согласование с конгрессом не требуется. При этом собеседник уточнил, что эти условия будут включать защиту территории арабского королевства, что ближе к договору образца 1953 г., чем к статусу союзника вне НАТО.
Но Евсеенко отмечает, что более легкий с точки зрения предоставления статус «основного союзника вне НАТО» не выгоден уже самой Саудовской Аравии, так как он не предусматривает жестких обязательство со стороны США по взаимной обороне и может быть отменен будущими администрациями.
Саудовская Аравия хочет более надежных гарантий безопасности, так как не уверена в долгосрочной стабильности отношений с Ираном, говорит эксперт РСМД Иван Бочаров. Эксперт также отметил, что в Эр-Рияде видят в соглашении с американцами и экономические перспективы. Если говорить о возможных последствиях для сотрудничества между Эр-Риядом и Пекином, то оно и так было довольно ограниченным. Несмотря на политику диверсификации внешних связей, которую проводит королевство, США остаются его главным внерегиональным союзником.
Одновременно с этим Бочаров подчеркнул, что нормализация отношений Эр-Рияда с Тель-Авивом в нынешних условиях возможна лишь в случае прекращения боевых действий в Газе и перехода к полноценному дипломатическому урегулированию ситуации.
Но возможность Нетаньяху выполнить поставленные условия ограничивается не только его личными взглядами, но и позицией его коалиции, состоящей из партий праворелигиозного спектра, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, для Нетаньяху заключение договора с Эр-Риядом было бы значительным достижением, но риск потери должности премьера в случае согласия на создание палестинского государства для него высок, поскольку это может спровоцировать распад правительства. Вероятно какое-то компромиссное решение, но в военных условиях его достижение затруднительно, резюмировала Самарская.