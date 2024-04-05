Дональд Трамп может вести тайные переговоры с Саудовской Аравией

Дональд Трамп может вести тайные переговоры с Саудовской АравиейИх цель – навредить президенту Джо Байдену, утверждают СМИ
Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом 4 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух анонимных источников в окружении Трампа. Содержание разговора остается неизвестным. Но в издании подчеркивают, что он состоялся в период продолжающихся американо-саудовских переговоров по заключению сделки, предусматривающей установление дипотношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на повышение уровня союзнических отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.
Осенью 2023 г. в американских СМИ появилась информация о стремлении Саудовской Аравии заключить оборонительный пакт с США на условиях, близких к пятому пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому атака на одного члена альянса приравнивается к агрессии против всего блока. Сложность формирования союза по этой схеме состоит в необходимости его одобрения в сенате, где для этого нужно набрать 67 голосов. Сейчас в сенате 51 мандат у демократов, а 49 – у республиканцев.
Это препятствие можно обойти, предоставив Эр-Рияду статус «основного союзника вне НАТО». В этом случае они смогут участвовать в совместных военных учениях, а также приобретать у американцев более совершенные вооружения, чем сейчас. Но после начала боевых действий в секторе Газа 7 октября перспективы достижения любого соглашения о союзе в обмен на признание Израиля подвисли, хотя представители госдепа неоднократно заявляли о продолжении дискуссий с коллегами из Саудовской Аравии.
В разговоре с саудовским принцем Трамп мог обсудить возможные пути нормализации отношений королевства с Израилем, считает программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Но во время боевых действий в Газе об этом речи быть не может. «Саудовское общество не примет таких соглашений», – объясняет эксперт. Но перспектив у Трампа, возможно, больше, чем у Байдена, так как в годы президентства ему удалось установить дружеские отношения с Сальманом.
Свой первый заграничный визит в качестве президента США в 2017 г. Трамп совершил в Саудовскую Аравию, нарушив многолетнюю традицию (со времен Дуайта Эйзенхауэра, 1953–1961 гг.) предшественников посещать Канаду, Мексику или европейских союзников по НАТО. Трамп не раз называл наследного принца своим «хорошим другом». В 2019 г. он также ветировал три законопроекта в конгрессе, запрещавших продажу вооружений саудитам в связи с убийством в 2018 г. обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкоджи, в котором некоторые американские законодатели обвинили наследного принца.
В 2018 и 2020 гг. Трамп также продвигал идею «Ближневосточного НАТО» (создание альтернативного или расширение существующего альянса) для сдерживания Ирана. Но Бочаров отметил, что после налаживания дипотношений с Ираном проект антииранского альянса неактуален для Эр-Рияда. Трамп и Сальман сейчас вполне могли обсуждать будущие поставки вооружений.
Байден же во время кампании 2020 г. назвал Сальмана парией. В то же самое время, вне зависимости от результатов американских президентских выборов в ноябре, США останутся главным внерегиональным партнером Саудовской Аравии, полагает Бочаров.
Переговоры с Сальманом – элемент предвыборной кампании Трампа, говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Бывший президент хочет показать, что, даже будучи «обычным гражданином», он остается более эффективным переговорщиком, чем Байден. Достижению этой же цели способствовала его встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в марте, отношение к которому в Белом доме негативное.