Дональд Трамп может вести тайные переговоры с Саудовской Аравией

Осенью 2023 г. в американских СМИ появилась информация о стремлении Саудовской Аравии заключить оборонительный пакт с США на условиях, близких к пятому пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому атака на одного члена альянса приравнивается к агрессии против всего блока. Сложность формирования союза по этой схеме состоит в необходимости его одобрения в сенате, где для этого нужно набрать 67 голосов. Сейчас в сенате 51 мандат у демократов, а 49 – у республиканцев.