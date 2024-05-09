Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Власти Израиля выразили сожаление из-за недостаточной помощи США

Ведомости

В Израиле указали на недостаточную поддержку в поставках оружия со стороны «ближайшего союзника», предположительно, имея в виду США. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израиль сожалеет, что, будучи на пороге уничтожения последнего оплота террористической организации “Хамас”, не получает полной поддержки в таком критическом вопросе, как поставки оружия, со стороны ближайшего союзника», – написал он в Telegram.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден приостановил поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю из-за наступления на Рафах. 

Остин уточнял, что Вашингтон «ясно дал понять с самого начала, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не учитывая и не защищая мирных жителей».

7 мая израильская армия установила контроль над погранпереходом «Рафах» на границе между Газой и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в анклав. Наступление Израиля произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным палестинского минздрава, в анклаве погибли более 34 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных