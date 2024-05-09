Власти Израиля выразили сожаление из-за недостаточной помощи США
В Израиле указали на недостаточную поддержку в поставках оружия со стороны «ближайшего союзника», предположительно, имея в виду США. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
«Израиль сожалеет, что, будучи на пороге уничтожения последнего оплота террористической организации “Хамас”, не получает полной поддержки в таком критическом вопросе, как поставки оружия, со стороны ближайшего союзника», – написал он в Telegram.
8 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден приостановил поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю из-за наступления на Рафах.
Остин уточнял, что Вашингтон «ясно дал понять с самого начала, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не учитывая и не защищая мирных жителей».
7 мая израильская армия установила контроль над погранпереходом «Рафах» на границе между Газой и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в анклав. Наступление Израиля произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным палестинского минздрава, в анклаве погибли более 34 000 человек.