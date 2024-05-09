В «Хамас» подтвердили согласие с планом по стабилизации в Газе
Палестинская группировка «Хамас» согласна на план посредников в переговорах по стабилизации ситуации в секторе Газа, сообщил официальный представитель группировки Иззат ар-Ришк.
«Движение “Хамас” подтверждает свою позицию и приверженность соглашению [с израильской стороной], которое было представлено посредниками», – написал он в Telegram.
Сейчас делегация палестинского движения выехала из Каира, где проходят консультации по урегулированию ситуации в анклаве, и направилась в столицу Катара Доху, сообщил представитель группировки.
Иззат ар-Ришк добавил, что вторжение Израиля в Рафах и оккупация контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Египтом направлено на «блокирование усилий посредников и эскалацию агрессии».
7 мая израильская армия установила контроль над погранпереходом «Рафах» на границе между Газой и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в анклав. Наступление Израиля произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.
Позже в «Хамасе» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев.
Телеканалы Cairo Today, Sky News Arabia, Al Jazeera передавали, что Израиль и «Хамас» достигли консенсуса по многим пунктам соглашения о перемирии на переговорах в Каире. Как сообщал The Times of Israel, потенциальный проект соглашения состоит из трех этапов, на каждом этапе стороны в обмен на 40-дневное перемирие проведут обмен пленными и телами погибших.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным палестинского минздрава, в анклаве погибли более 34 000 человек.