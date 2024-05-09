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В «Хамас» подтвердили согласие с планом по стабилизации в Газе

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» согласна на план посредников в переговорах по стабилизации ситуации в секторе Газа, сообщил официальный представитель группировки Иззат ар-Ришк.

«Движение “Хамас” подтверждает свою позицию и приверженность соглашению [с израильской стороной], которое было представлено посредниками», – написал он в Telegram.

Сейчас делегация палестинского движения выехала из Каира, где проходят консультации по урегулированию ситуации в анклаве, и направилась в столицу Катара Доху, сообщил представитель группировки. 

Иззат ар-Ришк добавил, что вторжение Израиля в Рафах и оккупация контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Египтом направлено на «блокирование усилий посредников и эскалацию агрессии».

7 мая израильская армия установила контроль над погранпереходом «Рафах» на границе между Газой и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в анклав. Наступление Израиля произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.

Позже в «Хамасе» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев.

Телеканалы Cairo Today, Sky News Arabia, Al Jazeera передавали, что Израиль и «Хамас» достигли консенсуса по многим пунктам соглашения о перемирии на переговорах в Каире. Как сообщал The Times of Israel, потенциальный проект соглашения состоит из трех этапов, на каждом этапе стороны в обмен на 40-дневное перемирие проведут обмен пленными и телами погибших. 

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным палестинского минздрава, в анклаве погибли более 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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