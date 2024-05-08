В США пока не знают, как договориться с Нетаньяху

По его мнению, администрация Байдена осознает дальнейшее сужение пространства для маневра в отношениях с Израилем и ограниченность возможностей повлиять на линию Нетаньяху. США также не могут позволить себе бездействовать в преддверии ноябрьских президентских выборов, напоминает Сокольщик. Но президент и его окружение также не хотят показаться и слишком жесткими в отношении Тель-Авива, так как рискуют возмутить еще и американцев еврейского происхождения, которые до сих пор предпочитают демократов республиканцам, отмечает эксперт.