В США пока не знают, как договориться с Нетаньяху

В США пока не знают, как договориться с НетаньяхуПроблема не только в грядущих выборах, но и в снижении роли Вашингтона в регионе
США приостановили поставки Израилю партии боеприпасов из-за ситуации с Рафахом, подтвердил вечером 8 мая министр обороны США Ллойд Остин. «Мы понятно высказались: Израиль не должен начинать операцию в Рафахе, не приняв меры по защите гражданских лиц. Оценив ситуацию, мы приостановили одну поставку», – заявил министр во время слушаний в сенате.
Ранее в этот же день журналисты Axios уточнили со ссылкой на источники в Белом доме, что задержанные поставки включали 3500 бомб разной мощности, включая корректируемые. Собеседники издания объяснили это решение желанием американцев избежать высокого уровня жертв в Рафахе. Но они подчеркнули, что США намерены и дальше поддерживать Тель-Авив в целом.
Спустя сутки после установления контроля над КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта ЦАХАЛ продолжает военную операцию в Рафахе – последнем полностью подконтрольном «Хамасу» городе анклава. Тель-Авив принял решение войти в город, несмотря на попытки «Хамаса» в последний момент обсудить дипломатическое решение. Международная реакция не заставила себя долго ждать. На фоне высказываний мировых лидеров и дипломатов разных стран особо выделяется позиция США.
Американский президент Джо Байден неоднократно отговаривал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху от операции в Рафахе. Но одновременно с этим стало известно о решении госдепа отложить намеченную к передаче в конгресс 8 мая публикацию доклада, где должны были быть заключения об использовании Израилем оружия США в действиях, нарушающих международное право. Как заявили источники Reuters, администрация Байдена все же пообещала представить документ «в течение нескольких дней». Необходимость доклада описана в меморандуме нацбезопасности NSM-20, подписанном Байденом еще в феврале.
Сам меморандум не принуждает законодателей или президента запрещать иностранным партнерам США поставки вооружений, даже если будет доказан факт нарушения получателем международного права. Но документ запрещает использовать американское оружие его получателями для ограничения доступа к гуманитарной помощи. Детали доклада могут также быть использованы конгрессменами для формирования отдельной резолюции или законопроекта. На этом фоне израильские военные 8 мая возобновили пропуск гумпомощи через КПП «Керем-Шалом», который является основным пунктом для ее доставки через территорию Израиля в сектор Газа.
На фоне операции в Рафахе дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке продолжаются и в конгрессе. Член палаты представителей, демократ палестинского происхождения Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Нетаньяху и других израильских чиновников. Руководство и истеблишмент Демпартии в лице лидера демократов в сенате Чака Шумера и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси ранее уже призвали Нетаньяху уйти в отставку.
Республиканцы придерживаются противоположного мнения. Они активно разрабатывают законопроект о санкциях против МУСа в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху. Ограничения для суда, которые планируется использовать, пока неизвестны. Председатель комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол рассказал Axios о схожести документа с законопроектом, представленным сенатором Томом Коттоном в феврале 2023 г. Там сотрудникам МУСа (в тексте названы «соучастниками»), ведущими расследования в отношении лиц из США и их стран-союзников, предлагалось запретить любые операции с недвижимостью в США или находящейся во владении лица из США.
Сенатор Коттон предлагал в некоторых случаях ввести ограничения на одобрение виз США и отмену уже выданных. Эти меры должны были распространяться и на членов семей сотрудников МУСа, в отношении которых вводились бы санкции. Ограничениями МУСу также грозили некоторые члены Демократической партии. Готовый документ будет иметь законную силу только в том случае, если его одобрят не только в палате, но и в сенате, где у однопартийцев Джо Байдена большинство.
Метания президентской администрации и конгресса в реакции на действия Израиля говорят о снижении роли США как арбитра политических процессов на Ближнем Востоке, считает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его мнению, действия Нетаньяху продиктованы стремлением сохранить власть, но сам факт неспособности США выработать четкую позицию по происходящему, в отличие от аналогичных ситуаций прошлого, говорит об их неготовности к кризисам такого масштаба. Решение Нетаньяху войти в Рафах, неспособность Байдена его отговорить — очередной показатель этого долгосрочного тренда, полагает Сокольщик.
По его мнению, администрация Байдена осознает дальнейшее сужение пространства для маневра в отношениях с Израилем и ограниченность возможностей повлиять на линию Нетаньяху. США также не могут позволить себе бездействовать в преддверии ноябрьских президентских выборов, напоминает Сокольщик. Но президент и его окружение также не хотят показаться и слишком жесткими в отношении Тель-Авива, так как рискуют возмутить еще и американцев еврейского происхождения, которые до сих пор предпочитают демократов республиканцам, отмечает эксперт.
Последних, по словам Сокольщика, нельзя назвать сторонниками Нетаньяху, но они точно не желают военного поражения Израиля. Если Байден вдруг резко ухудшит отношения с Тель-Авивом, он рискует потерять поддержку американских евреев. «Демократы, хотя и ужесточили риторику в отношении действий Тель-Авива, в большинстве не хотят лишать Израиль помощи, концентрируя критику на фигуре Нетаньяху», – замечает Сокольщик.
Кроме внутриполитических мотивов у Байдена есть и внешнеполитические, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Байдену необходимо срочное завершение операции ЦАХАЛ в Рафахе для возобновления переговоров с Саудовской Аравией по признанию ею Израиля. Установление дипотношений между этими странами, по мнению ученого, позволит США не только усилить сдерживание Ирана, но и «оживит» американский проект Ближневосточного экономического коридора IMEC (Индия – Ближний Восток – Европа).
«Это нужно США для “освобождения ресурсов”, которые можно будет перенаправить из Ближневосточного региона в Азиатско-Тихоокеанский, на сдерживание Китая. Байден попытается усилить давление на Нетаньяху, ограничивая поставки части вооружений», – заключил эксперт.