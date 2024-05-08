Пентагон: США пересматривают некоторые виды военной помощи Израилю из-за Рафаха

Представители радикальной палестинской группировки «Хамас» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев. Палестинское движение также призвало администрацию Белого дома и международное сообщество оказать давление на Израиль, с тем чтобы он остановил военную эскалацию, угрожающую сотням тысяч перемещенных лиц в секторе Газа. Израиль обосновал крупное наступление на Рафах укрытием в городе тысяч палестинских боевиков.