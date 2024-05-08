Пентагон: США пересматривают некоторые виды военной помощи Израилю из-за Рафаха
США пересматривают некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Несмотря на вышесказанное, мы в настоящее время пересматриваем некоторые краткосрочные поставки военной помощи в контексте разворачивающихся в Рафахе событий», – заявил он (цитата по ТАСС).
Утром 7 мая израильские военные установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Израильское наступление произошло спустя сутки после того, как Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов осажденного города.
Ранее 8 мая агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало, что Вашингтон приостановил поставку армии обороны Израиля мощных бомб, которые Израиль может использовать в полномасштабном нападении. Речь шла о 1800 2000-фунтовых бомбах и 1700 500-фунтовых бомбах.
Это будет первая задержка в поставках оружиях с тех пор, как администрация Джо Байдена предложила Израилю «железную» поддержку 7 октября. Вашингтон – ближайший союзник Израиля и основной поставщик оружия.
Представители радикальной палестинской группировки «Хамас» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев. Палестинское движение также призвало администрацию Белого дома и международное сообщество оказать давление на Израиль, с тем чтобы он остановил военную эскалацию, угрожающую сотням тысяч перемещенных лиц в секторе Газа. Израиль обосновал крупное наступление на Рафах укрытием в городе тысяч палестинских боевиков.