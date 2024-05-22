Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Запрос о выдаче ордера на арест руководства Израиля вызвал разногласия в НАТО

В США пригрозили санкциями МУС, Франция отреагировала сдержанно
Нурлан Гасымов
В отношении президентов США Джо Байдена и Франции Эмманюэля Макрона к Международному уголовному суду появились нюансы/ SAUL LOEB / AFP

Власти Франции и Бельгии выступили в поддержку Международного уголовного суда (МУС) как института и уклонились от оценки решения прокурора МУС Карима Хана запросить ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Соответствующие заявления публикованы министерствами иностранных дел двух стран.

При этом Париж однозначно одобрил решение МУС запросить ордер на арест руководителей «Хамас» и осудил преступления палестинских боевиков 7 октября 2023 г. Что же касается ордера в отношении руководителей Израиля, то МИД Франции отмечает, что еще предстоит процедура одобрения решения в палате МУС, где будут учтены и аргументы Израиля.

Франция проводит сбалансированную политику на палестинском направлении и последовательно выступает за принцип двух государств для двух народов, поясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. С одной стороны, во Францию не прекращается поток миграции из арабских государств и в стране образовалась серьезная арабская диаспора, поэтому французские власти вынуждены учитывать настроения части своих граждан. С другой, продолжает эксперт, у Парижа есть серьезные экономические интересы в ближневосточных странах, богатых углеводородами.

Прямолинейно выступил президент США Джо Байден, который подверг критике решение прокурора МУС. Байден не считает действия израильской армии в Газе геноцидом и отвергает позицию прокурора. Помимо США и Израиля осудили решение прокурора МУС также власти Италии, Великобритании, Австрии и Чехии. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс рассматривает вариант введения санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест лидеров Израиля. «Международным бюрократам нельзя позволить использовать закон для узурпации власти демократических стран, поддерживающих верховенство закона», – написал он на своей странице в Х.

Израиль и США, как и Россия и Китай, не подписали Римский статут и не признают юрисдикцию МУС. Но ордер на арест ограничит возможности Нетаньяху совершать визиты в 124 страны – участницы МУС, говорит доктор юридических наук Алексей Исполинов. «В США есть специальный закон, согласно которому президент может использовать любые доступные средства, включая военные, если какое-либо государство задержит фигуранта международного суда и решит доставить его в Гаагу. В случае необходимости американцы теоретически могут распространить действие данного документа на своих израильских союзников», – сказал эксперт.

По мнению Исполинова, санкции США в отношении МУС не приведут к его параличу: все счета организации находятся в Европе, до них Вашингтон вряд ли дотянется. Ранее, напоминает эксперт, администрация предыдущего президента Дональда Трампа вводила ограничения на выдачу американских виз в отношении чиновников суда после решения прокурора провести расследование преступления в Афганистане, которое в итоге так и не началось.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных