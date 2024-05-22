Запрос о выдаче ордера на арест руководства Израиля вызвал разногласия в НАТО

Запрос о выдаче ордера на арест руководства Израиля вызвал разногласия в НАТОВ США пригрозили санкциями МУС, Франция отреагировала сдержанно
Власти Франции и Бельгии выступили в поддержку Международного уголовного суда (МУС) как института и уклонились от оценки решения прокурора МУС Карима Хана запросить ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Соответствующие заявления публикованы министерствами иностранных дел двух стран.
При этом Париж однозначно одобрил решение МУС запросить ордер на арест руководителей «Хамас» и осудил преступления палестинских боевиков 7 октября 2023 г. Что же касается ордера в отношении руководителей Израиля, то МИД Франции отмечает, что еще предстоит процедура одобрения решения в палате МУС, где будут учтены и аргументы Израиля.
Франция проводит сбалансированную политику на палестинском направлении и последовательно выступает за принцип двух государств для двух народов, поясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. С одной стороны, во Францию не прекращается поток миграции из арабских государств и в стране образовалась серьезная арабская диаспора, поэтому французские власти вынуждены учитывать настроения части своих граждан. С другой, продолжает эксперт, у Парижа есть серьезные экономические интересы в ближневосточных странах, богатых углеводородами.
Прямолинейно выступил президент США Джо Байден, который подверг критике решение прокурора МУС. Байден не считает действия израильской армии в Газе геноцидом и отвергает позицию прокурора. Помимо США и Израиля осудили решение прокурора МУС также власти Италии, Великобритании, Австрии и Чехии. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс рассматривает вариант введения санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест лидеров Израиля. «Международным бюрократам нельзя позволить использовать закон для узурпации власти демократических стран, поддерживающих верховенство закона», – написал он на своей странице в Х.
Израиль и США, как и Россия и Китай, не подписали Римский статут и не признают юрисдикцию МУС. Но ордер на арест ограничит возможности Нетаньяху совершать визиты в 124 страны – участницы МУС, говорит доктор юридических наук Алексей Исполинов. «В США есть специальный закон, согласно которому президент может использовать любые доступные средства, включая военные, если какое-либо государство задержит фигуранта международного суда и решит доставить его в Гаагу. В случае необходимости американцы теоретически могут распространить действие данного документа на своих израильских союзников», – сказал эксперт.
По мнению Исполинова, санкции США в отношении МУС не приведут к его параличу: все счета организации находятся в Европе, до них Вашингтон вряд ли дотянется. Ранее, напоминает эксперт, администрация предыдущего президента Дональда Трампа вводила ограничения на выдачу американских виз в отношении чиновников суда после решения прокурора провести расследование преступления в Афганистане, которое в итоге так и не началось.