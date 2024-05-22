Запрос о выдаче ордера на арест руководства Израиля вызвал разногласия в НАТО

Израиль и США, как и Россия и Китай, не подписали Римский статут и не признают юрисдикцию МУС. Но ордер на арест ограничит возможности Нетаньяху совершать визиты в 124 страны – участницы МУС, говорит доктор юридических наук Алексей Исполинов. «В США есть специальный закон, согласно которому президент может использовать любые доступные средства, включая военные, если какое-либо государство задержит фигуранта международного суда и решит доставить его в Гаагу. В случае необходимости американцы теоретически могут распространить действие данного документа на своих израильских союзников», – сказал эксперт.