Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум премьеру

Ультиматум Ганца последовал через несколько дней после того, как другой член военного кабинета – министр обороны Галант 15 мая в телеобращении призвал премьера публично заявить, что после завершения боевых действий еврейское государство не станет устанавливать военный и административный контроль над сектором Газа, а передаст власть в анклаве местным палестинцам, не связанным с «Хамас». В ответ Нетаньяху заявил, что любые дискуссии относительно послевоенной Газы бессмысленны до тех пор, пока не будут уничтожены палестинские боевики. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в последнее время Ганц и Галант почти не общались с Нетаньяху относительно хода боевых действий в Газе.