Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум премьеру

Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум премьеруВыполнение ультиматума приведет к поражению Израиля в войне с «Хамас», считает Нетаньяху
Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц пригрозил подать в отставку, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не предложит план действий в секторе Газа после окончания войны с палестинской группировкой «Хамас». Он потребовал от главы правительства сделать это до 8 июня, пишет The Times of Israel. Военный кабинет был создан сразу после нападения боевиков «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. Туда помимо министра без портфеля Ганца и Нетаньяху входит еще министр обороны Йоав Галант.
План действий Израиля в Газе должен включать шесть целей, говорит Ганц: освобождение заложников, ликвидация «Хамас», полный контроль над сектором Газа, формирование там гражданской администрации, куда вошли бы представители США, Евросоюза, арабских государств и местные палестинцы, но без «Хамас» и чиновников Палестинской национальной администрации. В плане также должны быть предусмотрены усилия израильского правительства по нормализации отношений с Саудовской Аравией в рамках совместной борьбы с Ираном и принятие закона о всеобщем военном призыве.
«Если вы поставите национальные интересы выше личных, вы найдете в нас партнеров в совместной борьбе. Но если вы выберете путь фанатиков и поведете нацию к пропасти, мы будем вынуждены выйти из правительства», – заявил Ганц.
В свою очередь, Нетаньяху обвинил Ганца в том, что он «предъявил ультиматум премьер-министру, вместо того чтобы предъявить ультиматум палестинским боевикам». Он добавил, что выполнение требований министра означает «конец войне и поражение Израиля, отказ от большинства заложников, сохранение «Хамас» в неприкосновенности и создание палестинского государства».
В ответном заявлении Ганц подчеркнул, что он не выступает за создание палестинского государства.
Выступление Ганца вызвало критику со стороны других членов правого правительства. Министр национальной безопасности ультранационалист Итамар Бен-Гвир на своей странице в Х назвал министра без портфеля «маленьким лидером с большими глазами». Кроме того, он обвинил Ганца в том, что тот пытался развалить кабинет министров, как только туда вступил. «Его поездки в Вашингтон для переговоров против позиции премьер-министра (из-за которых администрация Белого дома стала враждебной к Израилю) были лишь небольшой частью его подрывной деятельности», – добавил Бен-Гвир.
Крайне правый министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что его страна «победит в войне с Ганцем или без него благодаря героизму народа и армии Израиля». Он также призвал Нетаньяху «принять стратегическое решение» установить полный контроль над сектором Газа, а также не останавливать продвижение израильской армии в Рафахе «до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны».
На другом крыле лидер левой оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид обвинил Ганца в том, что он «сделал слишком мало и слишком поздно». «Достаточно. Уходите оттуда. Хватит пресс-конференций, хватит пустых ультиматумов, уходите! Если бы вы не сидели в правительстве, мы бы уже прошли эпоху Нетаньяху и Бен-Гвира», – добавил он.
Ультиматум Ганца последовал через несколько дней после того, как другой член военного кабинета – министр обороны Галант 15 мая в телеобращении призвал премьера публично заявить, что после завершения боевых действий еврейское государство не станет устанавливать военный и административный контроль над сектором Газа, а передаст власть в анклаве местным палестинцам, не связанным с «Хамас». В ответ Нетаньяху заявил, что любые дискуссии относительно послевоенной Газы бессмысленны до тех пор, пока не будут уничтожены палестинские боевики. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в последнее время Ганц и Галант почти не общались с Нетаньяху относительно хода боевых действий в Газе.
Израильское правительство за восемь месяцев боев в секторе Газа до сих пор не обнародовало конечные цели войны, что вызывает раздражение со стороны как гражданского общества, так и оппозиции, говорит главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. Это, по мнению эксперта, связано с тем, что Нетаньяху больше заботят не вопросы завершения войны и послевоенного устройства Газы, а проблема сохранения власти.
Нетаньяху вряд ли выполнит требования Ганца, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его словам, премьер заинтересован в продолжении боевых действий, что гарантирует его политическую выживаемость. «В этом заинтересованы и остальные члены правой коалиции, вероятно опасаясь, что в случае прекращения огня они потенциально могут разделить ответственность за провал израильских спецслужб во время атаки «Хамас» на Израиль», – считает эксперт.
При этом, полагает Марьясис, теоретический уход Ганца не приведет к развалу правой коалиции Нетаньяху. «Кабинет министров гипотетически может распасться по причинам, которые к Ганцу не имеют никакого отношения», – отметил эксперт. В настоящее время партия Нетаньяху «Ликуд» и его союзники в общей сложности занимают 64 мандата из 120 в парламенте, в то время как объединенный блок «Синие и белые» Ганца – всего шесть мест.