Макрон: Франция может признать Палестину в июне
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном признании государства Палестина в июне. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 5.
По его словам, Франция ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Вероятно, речь идет о мероприятии по Палестине, которое анонсировали главы МИД пяти арабских стран: Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. Оно запланировано на июнь 2025 г.
«Мы могли бы финализировать движение за взаимное признание с несколькими странами», – отметил Макрон.
5 марта лига арабских государств (ЛАГ) подтвердила право на создание государства Палестина. Соответствующая декларация была принята по итогам чрезвычайного саммита стран ЛАГ. В документе арабские государства призвали Израиль прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, участники саммита осудили любые попытки насильственного переселения палестинцев с их территорий, подчеркнув недопустимость подобных действий.