Макрон: Франция может признать Палестину в июне

По его словам, Франция ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Вероятно, речь идет о мероприятии по Палестине, которое анонсировали главы МИД пяти арабских стран: Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. Оно запланировано на июнь 2025 г.