Израиль закроет посольство в Дублине из-за «антиизраильской политики» Ирландии
Израиль закроет посольство в Дублине, поскольку правительство Ирландии проводит «крайне антиизраильскую политику», страна перешла все красные линии, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Его слова приводит The Times of Israel.
Израиль отозвал своего посла из Ирландии в мае, напоминает издание. Это произошло после того, как Дублин заявил о признании палестинского государства. На прошлой неделе кабинет министров Ирландии также проголосовал за присоединение к иску ЮАР, которая в Международном уголовном суде (МУС) обвиняет еврейское государство в геноциде.
«Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах», – говорится в заявлении Саара.
Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем, добавил министр. В то же время Саар анонсировал открытие в следующем году посольства в Молдавии.
В мае 2024 г. правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Израиль в ответ отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии. В октябре президент Финляндии Александр Стубб заявил, что республика «на каком-то этапе признает Палестину в рамках мирного решения».