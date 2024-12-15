Израиль закроет посольство в Дублине из-за «антиизраильской политики» Ирландии

Израиль отозвал своего посла из Ирландии в мае, напоминает издание. Это произошло после того, как Дублин заявил о признании палестинского государства. На прошлой неделе кабинет министров Ирландии также проголосовал за присоединение к иску ЮАР, которая в Международном уголовном суде (МУС) обвиняет еврейское государство в геноциде.