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Израиль закроет посольство в Дублине из-за «антиизраильской политики» Ирландии

Ведомости

Израиль закроет посольство в Дублине, поскольку правительство Ирландии проводит «крайне антиизраильскую политику», страна перешла все красные линии, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Его слова приводит The Times of Israel. 

Израиль отозвал своего посла из Ирландии в мае, напоминает издание. Это произошло после того, как Дублин заявил о признании палестинского государства. На прошлой неделе кабинет министров Ирландии также проголосовал за присоединение к иску ЮАР, которая в Международном уголовном суде (МУС) обвиняет еврейское государство в геноциде.

«Антисемитские действия и риторика, которые Ирландия предпринимает против Израиля, основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах», – говорится в заявлении Саара. 

Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем, добавил министр. В то же время Саар анонсировал открытие в следующем году посольства в Молдавии.

В мае 2024 г. правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Израиль в ответ отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии. В октябре президент Финляндии Александр Стубб заявил, что республика «на каком-то этапе признает Палестину в рамках мирного решения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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