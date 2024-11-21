ЮАР поддержала решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Ордера на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа были выданы 21 ноября. Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение Международного суда, заявив, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита. День выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта он назвал чёрным днём для правосудия и человечества.