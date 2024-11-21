ЮАР поддержала решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) приветствует решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта и Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа), занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Соответствующее заявление опубликовано на сайте департамента международных отношений и сотрудничества страны.
«Эти действия [выдача ордеров] являются важным шагом на пути к правосудию за преступления против человечности и военные преступления в Палестине», – говорится в сообщении.
В заявлении также отмечено, что Южная Африка подтверждает свою приверженность международному праву и призывает все страны – участники Римского статута МУС действовать согласно своим обязательствам.
Ордера на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа были выданы 21 ноября. Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение Международного суда, заявив, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита. День выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта он назвал чёрным днём для правосудия и человечества.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ордера на арест Нетаньяху и Галанта обязательны к исполнению для всех участников суда.