Боррель назвал ордера МУС на арест обязательными к исполнению
Выданные Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта являются обязательными к исполнению для всех участников суда. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы приняли к сведению эти решения МУС <...> эти решения обязательны для участников, среди которых также есть страны Евросоюза», – сказал Боррель на пресс-конференции в Иордании (цитата по «РИА Новости»).
Ордера на арест Нетаньяху и Галанта МУС выдал 21 ноября. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных нарушениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Палата предварительного производства МУС полагает, что политики намеренно лишили гражданское население в Газе продовольствия, воды, лекарств, топлива и электричества.
Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение МУС. По его мнению, суд игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе» и циничное использование палестинской группировкой своего собственного народа в качестве живого щита. При этом на сайте МУС говорится, что выдан также ордер на арест Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, более известного под фамилией Дейф, занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Его арест связан со вторжением членов группировки в Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. Они начались после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 44 000 человек, утверждает минздрав Палестины.