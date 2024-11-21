Боррель назвал ордера МУС на арест обязательными к исполнению

Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение МУС. По его мнению, суд игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе» и циничное использование палестинской группировкой своего собственного народа в качестве живого щита. При этом на сайте МУС говорится, что выдан также ордер на арест Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, более известного под фамилией Дейф, занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Его арест связан со вторжением членов группировки в Израиль.