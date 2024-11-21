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МУС выдал ордер на арест экс-главы военного крыла «Хамас»

Ведомости

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, более известного под фамилией Дейф, занимавшего пост командующего военным крылом «Хамас». Его арест связан со вторжением членов группировки в Израиль, говорится в сообщении суда.

Дейфа подозревают в «преступлениях против человечности» и военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и Палестины после вторжения «Хамас» 7 октября 2023 г. Экс-глава военного крыла в частности подозревается в похищении людей с территорий Израиля, насильном удержании заложников в секторе Газа и организации убийств гражданского населения. Ранее прокуроры МУС планировали выдать ордеры на арест двух других лидеров группировки – Исмаила Хании и Яхьи Синвары, но они были убиты израильской армией. 15 ноября прокуроры не пришли к единому выводу, жив ли Дейф, так как ранее в сети появлялись сообщения о том, что он тоже якобы убит.

21 ноября МУС также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Их также подозревают в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая 2024 г. Действия израильских политиков, по оценкам МУС, привели к нарушению способности гуманитарных организаций предоставлять продовольствие и другие основные товары населению в Газе.

5 ноября Нетаньяху объявил, что уволил Галанта с должности министра обороны, сославшись на отсутствие взаимного доверия. Нетаньяху заявил, что Галант принимал решения и делал заявления, противоречащие решениям кабинета министров. Он добавил, что для того чтобы привести Израиль к победе, необходимо полное взаимопонимание между премьером и минобороны. На место Галанта премьер назначил министра иностранных дел Исраэля Каца, передав полномочия последнего министру без портфеля Гидеону Саару.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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