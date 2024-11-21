МУС выдал ордер на арест экс-главы военного крыла «Хамас»

Дейфа подозревают в «преступлениях против человечности» и военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и Палестины после вторжения «Хамас» 7 октября 2023 г. Экс-глава военного крыла в частности подозревается в похищении людей с территорий Израиля, насильном удержании заложников в секторе Газа и организации убийств гражданского населения. Ранее прокуроры МУС планировали выдать ордеры на арест двух других лидеров группировки – Исмаила Хании и Яхьи Синвары, но они были убиты израильской армией. 15 ноября прокуроры не пришли к единому выводу, жив ли Дейф, так как ранее в сети появлялись сообщения о том, что он тоже якобы убит.