Год назад, 7 октября 2023 г., начался очередной вооруженный конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой «Хамас»: рано утром в еврейский праздник шаббат боевики выпустили несколько тысяч ракет по южным и центральным израильским городам, а затем прорвали укрепленную границу и проникли в приграничные населенные пункты, похитив более 200 человек. Жертвами палестинской атаки стали порядка 1200 израильтян, еще более 41 000 жителей Газы погибли в ходе ответного наступления израильской армии. Некоторые западные аналитики сравнивали нападение «Хамаса» с атакой Японской империи на американский Перл-Харбор в годы Второй мировой войны или с террористическими актами 11 сентября 2001 г.