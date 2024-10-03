Что такое «Хамас» и кто финансирует группировкуИстория и структура радикальной палестинской организации
Год назад, 7 октября 2023 г., начался очередной вооруженный конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой «Хамас»: рано утром в еврейский праздник шаббат боевики выпустили несколько тысяч ракет по южным и центральным израильским городам, а затем прорвали укрепленную границу и проникли в приграничные населенные пункты, похитив более 200 человек. Жертвами палестинской атаки стали порядка 1200 израильтян, еще более 41 000 жителей Газы погибли в ходе ответного наступления израильской армии. Некоторые западные аналитики сравнивали нападение «Хамаса» с атакой Японской империи на американский Перл-Харбор в годы Второй мировой войны или с террористическими актами 11 сентября 2001 г.
Нападение «Хамаса» и последовавшие за ним события привлекли пристальное внимание Запада и всего мусульманского мира к Ближнему Востоку. А после того, как 1 октября 2024 г. Израиль объявил о начале ограниченной наземной операции в южном Ливане для ликвидации инфраструктуры проиранской шиитской группировки «Хезболла», а на следующий день Иран обстрелял Израиль, многие аналитики опасаются, что конфликт в Газе может перерасти в крупный региональный пожар.
Как возник «Хамас»
«Хамас» – это аббревиатура от арабского «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» («Исламское движение сопротивления»). Группировка была образована местным священнослужителем Ахмедом Ясином после начала первой интифады (палестинского восстания против израильской оккупации Западного берега реки Иордан, Газы и Восточного Иерусалима) в декабре 1987 г. как палестинское крыло египетских «Братьев мусульман». До этого в палестинском движении доминировали преимущественно светские левые организации, входящие в Организацию освобождения Палестины (ООП), во главе с Ясиром Арафатом.
В те годы исламисты призывали к убийству евреев, уничтожению Израиля и созданию исламского государства на всей территории исторической Палестины. Впервые участники движения использовали террористические методы борьбы против Израиля в апреле 1993 г. – за пять месяцев до подписания исторического соглашения в Осло между израильским премьер-министром Ицхаком Рабиным и Арафатом, которое подразумевало создание ограниченного палестинского самоуправления на части оккупированного Западного берега реки Иордан и в Газе (впоследствии – Палестинская национальная администрация с центром в Рамалле). Тогда «Хамас» осудил это соглашение, а также признание ООП права Израиля на существование.
Правда, в 2017 г. «Хамас» в обновленном уставе сам убрал ссылки на убийство евреев и даже согласился в будущем признать Израиль, если последний согласится с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. А до тех пор организация не отказывалась от силовых методов борьбы с еврейским государством.
Структура «Хамаса»
У «Хамаса» много руководящих органов, выполняющих политические, военные и социальные функции. Общую политику организации определяет Всеобъемлющий консультативный совет (политбюро), работающий в изгнании (преимущественно в Катаре и Турции). Низовые вопросы решают местные комитеты в секторе Газа и на Западном берегу.
После убийства Ясина израильской армией в 2004 г. руководил политбюро долгие годы Халед Машаль. В 2017 г. он передал свои полномочия Исмаилу Хании, который также был убит предположительно израильтянами 31 июля в Тегеране. ЦАХАЛ также ликвидировал одного из лидеров военного крыла «Хамаса» Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссы.
В августе место руководителя политбюро занял Яхья Синвар – по данным израильской разведки, один из организаторов нападения 7 октября. Он 22 года отсидел в тюрьме за убийство двух израильских солдат в 1988 г., а впоследствии руководил военным крылом группировки. Кроме него одним из руководителей «Хамаса» является Иссам ад-Даалис, которого арабские СМИ фактически называют премьер-министром Газы с 2021 г., а также Халиль аль-Хайя, ведущий переговоры от имени «Хамаса».
Роль «Хамаса» в палестинской политике
«Хамас» фактически установил единоличную власть в секторе Газа через год после всеобщих выборов в Палестине в 2005 г., в котором большинство мест в парламенте заняли исламисты. Но председатель ПНА и лидер «Фатх» Махмуд Аббас отказался признавать результаты голосования и отстранил «Хамас» от власти на Западном берегу реки Иордан. В ответ исламисты разгромили ячейки «Фатх» в Газе и сформировали свою администрацию в палестинском анклаве.
В последующие годы «Хамас» бойкотировал выборы в палестинские органы власти и фактически установил авторитарную власть на всей территории Газы. Лидеры движений «Фатх» и «Хамас» неоднократно вели переговоры для преодоления межпалестинского раскола, но они по разным причинам оканчивались провалом. Однако в в июле 2024 г. на фоне продолжающихся боев в Газе лидеры крупнейших палестинских фракций при посредничестве Китая в Пекине договорились сформировать «временное правительство национального примирения» после завершения боевых действий.
Кто финансирует и поддерживает группировку
На сегодняшний день крупнейшим донором «Хамаса» выступает Иран. По оценкам госдепартамента США за 2021 г., Тегеран ежегодно предоставлял около $100 млн организации и союзным им группировкам в виде финансовой помощи. Кроме денег иранские власти также предоставляют палестинцам оружие, боеприпасы, а также обучает их боевиков.
Переводы палестинской диаспоры и частные пожертвования из богатых монархий Персидского залива – другой источник финансирования «Хамаса». Также помощь группировке оказывает Турция. И хотя турецкие власти отрицают факты финансирования исламистов, Анкара защищает интересы палестинцев за рубежом, а в некоторых крупных турецких городах работают офисы «Хамаса».
Наконец, «Хамас» также зарабатывает деньги за счет налоговых сборов и пошлин. И хотя Газа с 2006 г. находится в блокаде со стороны соседнего Египта и Израиля, продукты питания, лекарства, газ для производства электроэнергии, а также строительные материалы, деньги и оружие поступают в анклав через разветвленную сеть подземных туннелей. Так, по данным издания Al-Monitor, в 2021 г. группировка ежемесячно собирала порядка $12 млн в виде налогов на египетские товары, импортируемые в палестинский анклав.