ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локальных и целенаправленных рейдов» против связанных с «Хезболлой» объектов в приграничной зоне на юге Ливана. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля и артиллерия Армии обороны Израиля поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным объектам в этом районе», – сказано в сообщении.
Утверждается, что цели расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских граждан на севере Израиля. Израильская армия подчеркнула, что операция в Ливане под названием «Стрелы севера» будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Al Jazeera сообщает, что ЦАХАЛ атаковала лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайде на юге Ливана. Погибли по меньшей мере пять человек.
Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.
30 сентября усилились признаки того, что Израиль намерен отправить наземные войска в Ливан. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что расположение израильских войск предполагает, что наземное вторжение неизбежно. Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Тель-Авив сообщил Соединенным Штатам, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем.
22 сентября The Economist со ссылкой на военные источники писал, что Израиль готовит наземное наступление, которое будет включать создание буферной зоны к северу от границы между странами.