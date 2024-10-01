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ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов на юге Ливана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локальных и целенаправленных рейдов» против связанных с «Хезболлой» объектов в приграничной зоне на юге Ливана. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. 

«ВВС Израиля и артиллерия Армии обороны Израиля поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным объектам в этом районе», – сказано в сообщении.

Утверждается, что цели расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских граждан на севере Израиля. Израильская армия подчеркнула, что операция в Ливане под названием «Стрелы севера» будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

Al Jazeera сообщает, что ЦАХАЛ атаковала лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва в городе Сайде на юге Ливана. Погибли по меньшей мере пять человек.

Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников. 

30 сентября усилились признаки того, что Израиль намерен отправить наземные войска в Ливан. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил Reuters, что расположение израильских войск предполагает, что наземное вторжение неизбежно. Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Тель-Авив сообщил Соединенным Штатам, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем.

22 сентября The Economist со ссылкой на военные источники писал, что Израиль готовит наземное наступление, которое будет включать создание буферной зоны к северу от границы между странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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