ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов на юге Ливана

Вечером 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.