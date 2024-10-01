«Хезболла» пообещала продолжить борьбу с Израилем после убийства своего лидера

Сразу после убийства ливанских командиров Иран пригрозил Израилю ответными мерами. Президент стран Масуд Пезешкиан в разговоре с CNN 29 сентября заявил, что Тегеран не оставит «Хезболлу» в одиночестве «перед сионистским режимом, который поддерживается США и Европой». В то же время в ходе заседания кабинета министров он заявил, что Белый дом и европейские страны не выполнили обещания добиться прекращения боевых действий в секторе Газа в обмен на отказ иранских властей от ответных мер против Израиля после убийства 31 июля лидера «Хамас» Исмаила Хании.