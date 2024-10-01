«Хезболла» пообещала продолжить борьбу с Израилем после убийства своего лидера

«Хезболла» пообещала продолжить борьбу с Израилем после убийства своего лидераГруппировка готова дать отпор наземной операции Израиля в Ливане
Ливанское движение «Хезболла» готово к длительной борьбе с Израилем даже после убийства многих высокопоставленных командиров организации, включая ее лидера Хасана Насраллу, заявил 30 сентября в своем первом телеобращении заместитель генсека «Хезболлы» Наим Касем. «Если враг [Израиль] решит вторгнуться по суше, наши бойцы готовы дать отпор. Мы выйдем победителями», – цитирует его принадлежащий «Хезболле» портал Al-Ahed. Ликвидация израильской авиацией высшего командования не повлияла на боеспособность группировки, подчеркнул Касем: «У нас есть достаточно заместителей, способных заменить выбывших командиров».
Касем заявил, что «Хезболла» изберет преемника Насраллы «при первой же возможности». А до тех пор, отметил Касем, он останется исполняющим обязанности генсека организации. Наиболее вероятной заменой Насраллы, пишет Associated Press, может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин, который курирует политические вопросы.
Израиль может начать наземное вторжение в Ливан в самое ближайшее время, писала 30 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, сейчас израильские спецподразделения проводят небольшие рейды в Ливане для сбора разведданных.
Скорее всего, Израиль попытается провести ограниченную наземную операцию на юге Ливана без вхождения его армии в крупные города, полагает востоковед Руслан Сулейманов. По его мнению, вероятная операция будет напоминать действия израильских военных на севере сектора Газа с нанесением точечных ударов по позициям «Хезболлы», чтобы не множить потери среди мирного населения.
Повторение событий Второй ливанской войны 2006 г. маловероятно, соглашается программный координатор РСМД Иван Бочаров. С тех пор, отмечает эксперт, боевые возможности «Хезболлы» возросли, поэтому расширение масштабов боевых действий в условиях плотной городской застройки принесет Израилю сомнительную выгоду. «Кроме того, изменился характер ведения войны: противники делают больший упор на воздушных атаках. Вероятно, израильское руководство попытается создать буферную зону на юге Ливана, чтобы обеспечить безопасное возвращение израильтян в свои дома на севере страны», – объяснил эксперт.
Насралла вместе с генерал-майором иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббасом Нилфорушаном и командиром южного командования «Хезболлы» Али Караки погибли в результате ударов противобункерными бомбами по Бейруту вечером 27 сентября. Всего, по данным ABC News, в ходе израильской операции погибли около 30 членов высшего руководства этого поддерживаемого Ираном движения.
Несмотря на ликвидацию высокопоставленных командиров, «Хезболла» может дать отпор израильским военным в случае их потенциального наступления, считает Бочаров. По его мнению, хотя убийство их лидеров существенно нарушило координацию и коммуникацию внутри «Хезболлы», теоретически она может провести децентрализацию своих боевых подразделений и раздробить их на более мелкие боевые единицы, чем затруднит действия израильской армии.
Сразу после убийства ливанских командиров Иран пригрозил Израилю ответными мерами. Президент стран Масуд Пезешкиан в разговоре с CNN 29 сентября заявил, что Тегеран не оставит «Хезболлу» в одиночестве «перед сионистским режимом, который поддерживается США и Европой». В то же время в ходе заседания кабинета министров он заявил, что Белый дом и европейские страны не выполнили обещания добиться прекращения боевых действий в секторе Газа в обмен на отказ иранских властей от ответных мер против Израиля после убийства 31 июля лидера «Хамас» Исмаила Хании.
Правда, на следующий день представитель иранского МИДа Насер Канани заявил, что Тегеран не намерен отправлять свои войска в Ливан для помощи союзникам. «Мы считаем, что страны региона имеют возможность защитить себя от агрессии сионистского режима самостоятельно», – добавил дипломат.
Иран вряд ли начнет большую войну с Израилем и его союзниками, но попытается нанести ограниченный ответный удар по еврейскому государству, считает Сулейманов: «Возможно, Тегеран попытается сделать это руками ливанцев или своих прокси в Ираке и Йемене. В крайнем случае он может повторить апрельский ракетный обстрел по городам, но с минимальным ущербом для самого Израиля».