Эскалация между Израилем и «Хезболлой» 28 сентября. Главное

Эскалация между Израилем и «Хезболлой» 28 сентября. ГлавноеЛиквидация лидера группировки увеличивает напряженность в регионе и угрожает затянуть в конфликт новых участников
Продолжающийся с октября 2023 г. конфликт между Израилем, «Хамасом» и поддерживающими его группировками перешел на новый уровень эскалации. 28 сентября армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера ливанской шиитской «Хезболлы» Хасана Насралла, что позднее подтвердила сама группировка. Это повлекло продолжение военных действий – ливанская сторона сообщала об обстрелах Израиля, израильская сторона, по данным СМИ, готовится к ограниченному вторжению в Ливан.
Убийство лидера «Хезболлы» и его последствия
Главным событием 28 сентября на Ближнем Востоке стало сообщение от армии обороны Израиля о том, что в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте был убит лидер организации Насралла. По данным израильской стороны, в результате атаки были также ликвидированы командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и несколько других высокопоставленных командиров движения.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети X писал, что ликвидация Насраллы «является одной из самых оправданных контртеррористических акций, которые когда-либо предпринимала» страна.
Гибель Насраллы – крайне важное событие для всей геополитической ситуации на Ближнем Востоке, так как он был одной из ключевых фигур в «Хезболле». Насралла возглавлял организацию в течение 32 лет. Слухи о его гибели распространились в сети еще накануне вечером, но тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Насралла жив и находится в безопасном месте.
Ответ «Хезболлы» и обострение конфликта
Несмотря на потерю своего лидера и командиров, «Хезболла» подтвердила гибель Насраллы и продолжила свои военные действия против Израиля. Утром 28 сентября были зафиксированы артиллерийские обстрелы израильской территории с ливанской стороны. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких городах на севере Израиля, включая Хайфу и приграничные поселения. Израильские военные ответили точечными ударами по позициям «Хезболлы» в южном Ливане, пытаясь нейтрализовать ракетные установки и командные центры. Также израильская армия сообщала об ударах по маршрутам контрабандистов, переправлявших оружие в Ливан из Сирии.
Обстрелы, по данным армии обороны Израиля, продолжались на протяжении всего дня, причем стороны обвиняли друг друга в провокациях и нарушении соглашений о прекращении огня.
Дипломатические усилия и международная реакция
Международное сообщество выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающейся эскалацией. Еще 25 сентября, до ликвидации Насраллы, США и Евросоюз предлагали устроить кратковременное перемирие на границе Израиля и Ливана, чтобы предотвратить дальнейшие военные действия и дать возможность сторонам обсудить условия прекращения огня. 27 сентября глава МИД Израиля Кац отклонил международные призывы к прекращению огня с «Хезболлой».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в ООН пообещал продолжить борьбу, пишет Bloomberg. «Пока "Хезболла" выбирает путь войны, у Израиля нет выбора, и Израиль имеет полное право устранить эту угрозу», – сказал он.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление президента США Джо Байдена, американская сторона считает убийство Насраллы «мерой правосудия» для его жертв. В МИД России осудили ликвидацию Насраллы, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал его убийство политическим, писал ТАСС.
Возможное наземное вторжение Израиля в Ливан
Еще 23 сентября армия Израиля начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.
На фоне напряженности 28 сентября появились сообщения о том, что Израиль готовит ограниченное наземное вторжение на территорию Ливана. По данным американских СМИ, таких как ABC News, Израиль рассматривает вариант проведения наземной операции в рамках борьбы с «Хезболлой», которая, по мнению израильского руководства, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности. Армия обороны Израиля уже ликвидировала около 30 лидеров «Хезболлы» в последние недели, что, возможно, стало началом более масштабных операций, сообщает телеканал.
Участие Ирана и Сирии
Иран, как один из главных союзников «Хезболлы», также не остался в стороне от событий. В Тегеране гибель Насраллы была воспринята как серьезный удар по позициям шиитских союзников на Ближнем Востоке. В иранских государственных СМИ появились заявления, что Израиль понесет ответственность за этот акт агрессии, а Тегеран готов предоставить «Хезболле» всю необходимую поддержку, цитировало агентство Tasnim иранских руководителей.
Сирия, как писала газета The Times of Israel, может предоставлять территории для развертывания некоторых баз «Хезболлы». В последние месяцы Израиль неоднократно наносил удары по сирийской территории, где по его данным располагались объекты, связанные с ливанской группировкой.