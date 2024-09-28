Израиль заявил о гибели лидера «Хезболлы»По данным армии еврейского государства, Насралла был убит при авиаударе 27 сентября
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил представитель израильской армии.
По его данным, ЦАХАЛ убила Насраллу, а также командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и других командиров группировки.
Лидеры «Хезболлы» были убиты вместе с Насраллой в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте, пишет также The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. По данным военных, Насралла во время атаки 27 сентября находился в главном штабе «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Дахие. Штаб группировки располагался под жилыми зданиями, уточнили израильские военные.
Израильский чиновник ранее подтвердил The Times of Israel, что удары по Бейруту были направлены на лидера «Хезболлы» Насраллу. «Очень трудно представить, чтобы он выжил после такого удара», – сказал чиновник.
В результате атаки по опорным пунктам «Хезболлы» также была убита дочь Насраллы Зейнаб, передает Jerusalem Post со ссылкой на Channel 12. Официального подтверждения о ее гибели от группировки или ливанских властей не поступало.
Группировка «Хезболла» позднее 28 сентября подтвердила гибель своего лидера в результате израильского авиаудара. Там пообещали продолжить борьбу с Израилем и защиту Ливана, передает со ссылкой на заявление группировки The Times os Israel.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы столицы страны – Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Авиаудары были нанесены и по жилым домам, где, по данным израильской армии, находились высокопоставленные представители шиитского движения. Как сообщал телеканал Al-Jazeera, с понедельника количество убитых в Ливане в результате израильских ударов превысило 700 человек.
Насралла возглавлял «Хезболлу» в течение 32 лет. Слухи о его гибели распространились в сети еще накануне вечером, однако тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Насралла жив и находится в безопасном месте.