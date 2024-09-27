Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла жив после удара Израиля

27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по центральному штабу «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. По сообщению ЦАХАЛ, штаб расположен под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия. Агентство Axios писало, что целью удара был лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла.