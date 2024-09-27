Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла жив после удара Израиля
Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла жив и находится в безопасном месте, пишет Reuters со ссылкой на источники.
27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по центральному штабу «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. По сообщению ЦАХАЛ, штаб расположен под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия. Агентство Axios писало, что целью удара был лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла.
Близкий к «Хезболле» источник Reuters заявил, что Насралла жив. Высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности сообщил, что Тегеран проверяет его статус. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что он в безопасности.
27 сентября ЦАХАЛ за сутки нанесла около 220 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани.
Израильская армия начала наступление под названием «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Его целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.