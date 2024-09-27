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Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла жив после удара Израиля

Ведомости

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла жив и находится в безопасном месте, пишет Reuters со ссылкой на источники. 

27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по центральному штабу «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. По сообщению ЦАХАЛ, штаб расположен под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия. Агентство Axios писало, что целью удара был лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла.

Близкий к «Хезболле» источник Reuters заявил, что Насралла жив. Высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности сообщил, что Тегеран проверяет его статус. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники пишет, что он в безопасности. 

27 сентября ЦАХАЛ за сутки нанесла около 220 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. 

Израильская армия начала наступление под названием «Стрелы севера» на юге Ливана 23 сентября. Его целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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