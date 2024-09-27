Израиль нанес удар по центральному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

27 сентября ЦАХАЛ за сутки нанесла около 220 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. В ЦАХАЛ утверждают, что Хани был близок к Фуаду Шукеру, другому командиру движения, который погиб в июле. Кроме того, ликвидирован член «Хезболлы» Фуад Ханафар, связанный с ракетными войсками.