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Израиль нанес удар по центральному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Ведомости

Армия Израиля нанесла удар по центральному военному штабу шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», расположенному под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия», – говорится в сообщении.

23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

27 сентября ЦАХАЛ за сутки нанесла около 220 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. В ЦАХАЛ утверждают, что Хани был близок к Фуаду Шукеру, другому командиру движения, который погиб в июле. Кроме того, ликвидирован член «Хезболлы» Фуад Ханафар, связанный с ракетными войсками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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