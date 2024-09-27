Израиль нанес удар по центральному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте
Армия Израиля нанесла удар по центральному военному штабу шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», расположенному под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия», – говорится в сообщении.
23 сентября ЦАХАЛ начала наступательную военную операцию под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.
27 сентября ЦАХАЛ за сутки нанесла около 220 ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. По данным израильской армии, ликвидированы официальные представители «Хезболлы», среди которых высокопоставленный командир Ибрагим Кубейси и его заместитель Хосейн Хани. В ЦАХАЛ утверждают, что Хани был близок к Фуаду Шукеру, другому командиру движения, который погиб в июле. Кроме того, ликвидирован член «Хезболлы» Фуад Ханафар, связанный с ракетными войсками.