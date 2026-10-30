Путин наградил орденом главу Конституционного суда РФ Зорькина

До этого президент направил поздравления судьям, сотрудникам аппарата и ветеранам Конституционного суда по случаю 35-летия его образования. Путин заявил, что КС показывает пример ответственного и внимательного отношения к судьбе каждого человека. По его словам, на протяжении этих лет Конституционный суд выполняет важную миссию, обеспечивая верховенство и прямое действие Конституции как основы законодательства и правового фундамента жизни страны. Российский лидер также подчеркнул, что суд стремится соблюдать баланс личной свободы и публичных интересов.