Путин наградил орденом главу Конституционного суда РФ Зорькина
Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, награда присуждена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность.
Зорькин стал первым председателем Конституционного суда в современной истории России. Его нынешний срок на этом посту отсчитывается с 2003 г. Зорькин награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
До этого президент направил поздравления судьям, сотрудникам аппарата и ветеранам Конституционного суда по случаю 35-летия его образования. Путин заявил, что КС показывает пример ответственного и внимательного отношения к судьбе каждого человека. По его словам, на протяжении этих лет Конституционный суд выполняет важную миссию, обеспечивая верховенство и прямое действие Конституции как основы законодательства и правового фундамента жизни страны. Российский лидер также подчеркнул, что суд стремится соблюдать баланс личной свободы и публичных интересов.
Глава государства отметил, что решения КС служат высшим критерием оценки конституционности законов и других нормативно-правовых актов. Они направлены на защиту конституционного строя, прав и свобод граждан, совершенствование правоприменительной практики и повышение эффективности судебной системы.