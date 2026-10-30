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FT: США определили представителей Европы на переговорах по Украине

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

США рассматривают Германию, Францию и Великобританию как наиболее вероятных представителей Европы на возможных переговорах по Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Речь идет о странах формата E3, которые могут выступить от имени европейских государств при обсуждении урегулирования конфликта. При этом в Европе сохраняются опасения, что они могут оказаться в стороне от обсуждения договоренностей между США и Россией, указала FT.

«Пока что мы постараемся придерживаться E3. В какой-то момент, если речь идет о очень серьезных переговорах, для отношений Украины с ЕС и снятия санкций потребуется участие европейских институтов», – заявил один из дипломатов.

28 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Европу не будут приглашать за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Мы вообще не рассматриваем, кто будет представлять Европу, потому что это будет решаться на гораздо позднем этапе», – отметил он.

23 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что исключать четырехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию с участием представителей Европы нельзя.

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